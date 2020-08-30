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По мнению ученых, ограничения в передвижении во время карантина сильно отразились на психическом здоровье людей. Именно поэтому миллионы людей не захотели отказываться от ранее запланированного летнего отпуска. Но часто поездка напоминала полосу препятствий.

В конце июля авторитетное научное издание Lancet опубликовало результаты исследования, авторы которого сравнили психическое и психологическое состояние британцев до пандемии и в данный момент. Надо ли говорить, что состояние заметно ухудшилось, и одной из основных причин этого стала несвобода передвижения.

Люди жаловались, что невозможность покинуть город или страну вызывает своего рода клаустрофобию. Мало кто мог предположить, что ситуация с Covid-19 затянется так надолго, и летний отпуск представлялся заслуженной наградой за неудобства карантина. Но лето шло, а страны не спешили открывать границы. Многие смирились с тем, что остались дома. В Британии для этого даже придумали термин - staycation, что можно перевести как "остаёмся на каникулы".

Однако сотни тысяч людей по всему миру предпочли все же вырваться за границу, и часто это напоминало полосу препятствий. Как это происходило в разных странах - в нашей небольшой подборке историй.

Лондон - Ларнака (Кипр)

Аэропорт Гатвик BBC У многих пассажиров одного из первых рейсов Лондон-Ларнака не было уверенности, что поездка в отпуск пройдет гладко

Это был, пожалуй, самый беспокойный полет в моей жизни. 2 августа мы сели в самолет Лондон-Ларнака с кучей необходимых бумаг на руках, но вплоть до встречи с кипрским пограничником в окошке я не была уверена, что нас пустят в страну.

Кипр - одно из самых излюбленных мест отдыха британцев. Британские авиакомпании обещали возобновить полеты на остров с 1 августа и продавали билеты по очень привлекательной цене. Оставалось только ждать заявления кипрских властей.

И 27 июля вечером это свершилось: МИД Кипра официально передвинул Британию в категорию стран В. На практике это означало, что с 1 августа лететь на Кипр действительно можно, но надо иметь при себе отрицательный результат теста на Covid-19 и несколько заполненных анкет, без которых нас грозились вообще не посадить в самолет. Тест на вирус должен был быть сделан максимум за 72 часа до вылета.

У тех, кто летел 2 августа, как я, оставалось двое суток, чтобы выполнить поставленную задачу.

При этом власти Кипра сначала предупредили, что тест, пройденный по линии Национальной системы здравоохранения Британии (NHS), их не устроит, так как в ее заключении нет всей необходимой информации, например, точного времени забора образца.

Оставались частные лаборатории, в которых цены за один тест колеблются от 150 до 450 фунтов, а очереди в большинстве случаев расписаны на две недели вперед. По сути семья из трех-четырех человек, если даже повезло быстро найти лабораторию, должна выложить еще одну сумму, примерно равную стоимости билетов. От теста освобождены только дети до 11 лет.

"Мы вообще не в Лондоне живем, а в Йорке. Я металась по городу, обзванивала все возможные места, но у нас в городе ничего не смогла найти. Если они там знали, что с 1 августа начнут пускать британцев, почему не объявили о своих требованиях хоть немного раньше, чтобы люди могли подготовиться", - возмущается Мария Д., которая собиралась с семьей в отпуск 3 августа.

По ее словам, она испытала облегчение, когда 29 июля узнала, что авиакомпания Jet2, которой семья должна была лететь, вообще отменила все рейсы на Кипр до 17 августа. В своем официальном заявлении в "Твиттере" представители Jet2 заявили, что вынуждены пойти на такой шаг из-за практически невыполнимых условий, поставленных Кипром перед ее пассажирами.

Друзья, успевшие в начале лета кое-куда слетать, предупредили, что в аэропорту можно купить только воду, лекарства и газеты, поэтому пришлось тащить с собой целый рюкзак с перекусами для ребенка. Оказалось, напрасно - в Гатвике работало почти всё: магазины Duty Free, кафе, стойка обмена валюты и прочее. Не было, пожалуй, только традиционной дегустации виски, и не выдержал ковида большой ресторан суши.

Выстроившись на посадку, пассажиры нашего рейса достали свои стопки анкет и распечаток, но никто на них даже не взглянул. Зато человек на последнем рубеже - практически у входа в "рукав" к самолету - вдруг вздумал проводить селекцию и отводить в сторонку тех, кто на Кипре собирался жить в гостинице. "Вы не можете лететь, если у вас на Кипре никого нет. Обычных туристов власти Кипра пока не готовы принимать", - сказал он.

Но тут уж людей, пробежавших за два минувших дня полосу препятствий и стоявших буквально у входа в салон, было уже не остановить. Пальцы замелькали по экранам смартфонов, и за пару минут ему были предъявлены все кипрские источники, ни в одном из которых не было ни слова об "обычных туристах". Человек в униформе покорно отступил, хотя так и не объяснил, что это было.

В аэропорту Ларнаки нас досматривали с пристрастием в спецтерминале, временно (хочется верить) оборудованном в большую лабораторию: все анкеты прочитали до буквы, данные тестов внесли в систему и... отправили на новые тесты, правда, бесплатно. Некоторых провожали не на тесты, а в соседний зал, через стекло было видно, что люди чем-то озабочены. Одна девушка упиралась и плакала у стола человека, который решал, кому куда идти. "Не надо тут плакать, отойдите за черту, пожалуйста", - говорил он, пока ее не увели.

Аэропорт Ларнаки BBC Спецтерминал для досмотра в аэропорту Ларнаки похож на большую лабораторию

Результаты наших тестов пришли на следующее утро по смс с пожеланием приятного отдыха. На Кипре всё открыто - от ресторанов до достопримечательностей, но внутри помещений строго в масках. Народа везде заметно меньше, некоторые большие отели, украшавшие раньше побережье, стоят темные и пустые.

"Отдельные рейсы нас не спасут, необходимо, чтобы снова начали продавать турпакеты. Британия, Россия и Израиль дают нашей туриндустрии основной доход. И нет никакого смысла закрываться от всех, если киприоты из Лондона летят сюда сотнями, а потом едут по своим деревням и обнимаются там с родственниками", - комментирует ситуацию с Covid-19 владелец трех небольших отелей Гиоргос.

Москва - Анталия (Турция)

С 1 августа Россия возобновила сообщение со Стамбулом, а с 10-го числа - с тремя турецкими курортами: Анталией, Бодрумом и Даламаном. По данным турецких властей, в первые две недели августа в страну въехали порядка 280 тысяч туристов из России. Среди них была моя коллега Катя Венедиктова, которая 10 августа полетела в Анталию.

По ее словам, в Шереметьево все было вполне ожидаемо - обязательные маски, измерение температуры перед посадкой в самолет и никаких очередей. Из международного терминала тем утром был только один вывозной рейс в Израиль и еще неколько по разным турецким направлениям. В самолете рейсом Москва-Анталия пассажиров попросили заполнить анкету и указать, перенесли ли они коронавирус, сдавали ли тест, где намерены остановиться, контакт на случай чрезвычайных ситуаций. Примерно такую же анкету надо было отдельно заполнить в отеле.

"Больше всего меня беспокоило то, что нас ждет по прилете. Перед вылетом я прочитала памятку туриста от российского посольства в Турции, а еще задала свои вопросы туроператору. В памятке говорилось, что перед паспортным контролем всем измерят температуру, и если у кого-то она будет повышена, то его отправят на экспресс-тест. Если тест будет положительным, то этого человека, а также всех, кто сидел на двух рядах перед ним, за ним и по соседству, отправят на двухнедельный карантин в отеле. Туроператор же сказала, что тест по прилете будут сдавать вообще все пассажиры. На деле в аэропорту Анталии нам даже не измерили температуру, все вообще было очень расслабленно", - рассказывает Катя.

Анталия Getty Images Анталия - традиционно один из самых популярных курортов среди российских туристов

"В отеле всё в целом было как обычно, только теперь все столы дезинфицируют, и садиться можно только туда, где есть специальная табличка, уведомляющая, что всё чисто и безопасно. Еду на шведском столе раскладывают повара, а не ты сам. В бары и рестораны при отеле пускают ограниченное количество людей, между столами соблюдается дистанция. В спортзал, спа и сауну можно попасть только по записи", - говорит она.

По словам Кати, эти правила не особо влияют на качество отдыха. К тому же сначала постояльцев в отеле было не так много - в основном британцы и украинцы, которые на тот момент уже могли летать в Турцию. Но изо дня в день гостей становилось все больше. По словам сотрудников российских туроператоров в Анталии, в первую неделю после открытия границ на турецкие курорты приехали десятки тысяч россиян.

Однако Ассоциация туроператоров России (АТОР) отмечает, что в этом году по сравнению с 2019-м Турция потеряет по меньшей мере половину доходов от туризма.

"Пандемия коронавируса серьезно сказалась на въездном туризме Турции. Страна, которая в 2019 году приняла 45 млн иностранных туристов, в 2020 году получит в лучшем случае 15-16 млн зарубежных гостей, подсчитали турецкие эксперты. В том числе турпоток из России, самого большого въездного рынка, упадет в два раза. Если в 2019 году в Турции побывало порядка 7 млн россиян, то в этом году турпоток из России в оптимистичном варианте составит около 3-3,5 млнчеловек", - говорят в АТОР со ссылкой на данные министерства туризма и культуры Турции.

По словам Кати, аэропорт Анталии был необычно пустым, учитывая популярность курорта.

"Я не знаю, куда обычно летают самолеты из этого аэропорта, но что-то мне подсказывает, что обычно рейсы не ограничиваются Россией, Украиной и Великобританией, еще, правда, было по одному рейсу в Минск и Кишинев. Самолет у нас был практически пустой, в нем было 550 мест, но заняты, по моим подсчетам, были максимум 100", - рассказывает она.

Накануне вылета обратно в Россию, притом из любой страны, на портале госуслуг необходимо заполнить анкету, схожую с турецкой, примерно с такими же вопросами. Но, по словам Кати, в самолете пассажирам эту же анкету раздали еще раз в бумажном виде.

"На паспортном контроле у нас ее не проверили, хотя предупреждали, что без анкеты могут в страну не пустить. Но дальше, уже на выдаче багажа, дежурили сотрудники Роспотребнадзора, которые проверяли эти анкеты. На мой вопрос, какой смысл заполнять то же самое на бумаге, если я уже все отправила на госуслуги, мне ответили, что бумажная анкета важнее. Также по прилете в течение 3 дней нужно сдать ПЦР-тест на Covid-19 и его результаты тоже отправить в Роспотребнадзор через госуслуги. Кстати, когда его загружаешь, нужно заполнить еще одну огромную анкету с теми же вопросами", - говорит Катя.

Прага - Лиссабон (Португалия)

Самолет Getty Images

Дмитрий Романовский живет в Чехии и раз в год навещает родителей в португальском приморском городке Портиман недалеко от Лиссабона. Он с большим нетерпением ждал, когда Португалия откроет границы, но даже после того, как это произошло, улететь не получилось.

"Самое сложное было найти билеты. В Португалию непросто добраться и в обычной ситуации, а во время локдауна совсем стало невозможно: очень дорого и со множеством пересадок. Наконец, я нашел приемлемый вариант: Прага - Мюнхен - Лиссабон с Lufthansa за 100 евро туда-обратно. Но за пару дней до вылета рейсы отменили без объяснения причин. Возможно, это было связано с тем, что Португалия неожиданно оказалась в красном списке стран для Чехии, то есть чешские власти посчитали ситуацию там неблагоприятной", - рассказывает Дмитрий.

Не без труда Дмитрий поменял билеты в Лиссабон на август, а сам отправился в Италию, чтобы не пропал отпуск, который уже был взят. Одним из самых приятных моментов в Италии, по его словам, было то, что из-за небольшого количества иностранных туристов все экскурсии на английском языке получались почти приватными - группы из 2-3 человек по цене обычного тура.

В августе состоялась поездка к родителям в Португалию. "Интересно, что аэропорты в Праге, итальянском Бари, Лиссабоне - совсем пустые, а во Франкфурте, где у меня была стыковка - толпы народа", - говорит Дмитрий.

В самой Португалии иностранцев тоже очень мало, и это Дмитрию очень понравилось: "Было спокойнее, чем обычно, я бы даже сказал, более аутентично, потому что видишь больше местных и чувствуешь сильнее их обычный уклад жизни".

Завершить это странное лето Дмитрий и его девушка решили поездкой в Хорватию, и тут их ждал главный сюрприз.

"Поездку пришлось отменить буквально на выходе из дверей квартиры с сумками в руках. Неожиданно выяснилось, что за два дня до этого мы были в контакте с человеком, у которого обнаружили Covid-19. В итоге только что отсидели 14 дней в карантине вместо того, чтобы греться на солнышке и есть рыбу на гриле", - рассказывает он.

По словам Дмитрия, именно этот последний эпизод заставил особенно почувствовать, насколько изменилась жизнь, и переосмыслить восприятие пандемии.

Москва - Дар-эс-Салам (Танзания)

После того как Россия объявила о возобновлении авиасообщения с Танзанией с 1 августа, количество запросов про эту страну в поисковиках, в частности, в "Яндексе", выросло почти в 70 раз.

"Я понял, что просто свихнусь, если не поеду. Нас [россиян] еще в Турцию и Британию пускают, но в Турции я три раза был, а в Британию визу получить - целое дело. Мне надо срочно, я уже не могу выносить эту рутину. Билеты покупал в эйфории и уже после сообразил - это сколько мне надо будет находиться в маске? До Танзании чистого лета больше 11 часов, а если с пересадкой, то и все 15", - рассказывает Алексей С.

Аэропорт в Москве Getty Images Новые времена - новые правила путешествий

У Алексея врожденная проблема с бронхами и даже полчаса в обычной медицинской маске для него проблема.

"Надо было видеть, как я метался по Москве в поисках маски с фильтром. Нашел. Думал, на этом проблема исчерпана. Но за пару дней до вылета выяснилось, что туристам в африканские страны рекомендуется принимать таблетки против малярии и сделать прививку от желтой лихорадки. То есть когда покупаешь тур, тебя, наверное, об этом предупреждают, а я билеты в интернете купил", - говорит Алексей.

По словам Алексея, у него просто не оставалось времени решать эти медицинские вопросы, и окончательное решение - ехать или нет - он принимал за несколько часов до выезда в аэропорт.