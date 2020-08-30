Вс, 30.08.2020
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Яна Тоом
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  • Патриарх Кирилл: Церковь с госструктурами Белоруссии будет воспитывать патриотов

Патриарх Кирилл: Церковь с госструктурами Белоруссии будет воспитывать патриотов

Патриарх Кирилл

ФОТО: Patriarchal Press Service/via REUTERS

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с днем рождения.

«Хотел бы отметить ваше внимание к миссии Белорусского экзархата, поддержку общественно значимых инициатив духовенства и православных мирян», - говорится в послании предстоятеля Русской православной церкви, размещенном в воскресенье на сайте Московского патриархата.

Патриарх выразил убеждение в том, что дальнейшее «развитие взаимодействия Церкви с государственными структурами и всеми здоровыми силами общества будет способствовать духовно-нравственному и патриотическому воспитанию жителей Беларуси».

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