Патриарх Кирилл: Церковь с госструктурами Белоруссии будет воспитывать патриотов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с днем рождения.
«Хотел бы отметить ваше внимание к миссии Белорусского экзархата, поддержку общественно значимых инициатив духовенства и православных мирян», - говорится в послании предстоятеля Русской православной церкви, размещенном в воскресенье на сайте Московского патриархата.
Патриарх выразил убеждение в том, что дальнейшее «развитие взаимодействия Церкви с государственными структурами и всеми здоровыми силами общества будет способствовать духовно-нравственному и патриотическому воспитанию жителей Беларуси».