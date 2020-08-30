Школы Эстонии во времена коронавируса: что ждет учеников в новом учебном году

По словам вирусолога Ирьи Лутсар, в конце августа самой обсуждаемой темой были дети, подростки и школы. Хотя есть много разных мнений о Covid-19, как заверяет вирусолог, все-таки появились исследования, описывающие распространение вируса у детей. Есть также отдельные статьи о роли школ в распространении SARS-CoV-2, пишет Лутсар.

«Нет сомнений в том, что если вирус распространится в обществе, не останутся нетронутыми SARS-CoV-2 и школы. Однако не была доказана связь нынешнего роста заболеваемости в европейских странах с открытием школ, как это часто утверждается. Скорее, рост начался раньше и был связан с отпусками, путешествиями и вечеринками, - написал Лутсар, добавив, что SARS-CoV-2 в первую очередь передается от человека к человеку через тесный контакт и что распространение болезни через неодушевленные материалы является теоретическим. - Описана устойчивость вируса на поверхностях, но большинство этих исследований проводилось в больничных условиях, где концентрация вируса очень высока».

Дети, учителя и коронавирус

«Большинство исследований показали, что дети заражаются коронавирусом с такой же частотой, как и взрослые, но в некоторых исследованиях заражение детей в возрасте 0-9 лет было ниже, чем в старших возрастных группах. В исследовании KORO-SERO-EST, проведенном в Эстонии, заражение было одинаковым во всех возрастных группах, хотя выборка была очень небольшой», - сказал Лутсар.

«Эксперты считают, что Covid-19 протекает у детей легче, чем грипп. Также во время вспышки болезни в израильской школе, когда заразились 153 ученика и 25 работников школы, у половины детей не было симптомов, только один человек обратился за медицинской помощью и никто не был госпитализирован», - написала Лутсар, ссылаясь на легкое течение болезни.

По словам вирусолога, исследования в Англии и Швеции демонстрируют, что процент зараженных учителей не выше, чем представителей других профессий. Исключение составляют работающие на передовой медперсонал и работники по уходу, а также учителя, проживающие в общинах, где общий фон заражения выше.

Вирусолог пишет, что ребенок обычно заражается дома и большинство случаев выявляется, когда в семье есть и другие инфицированные люди. «Близким контактам зараженного ребенка, тем, кто находился с ним на расстоянии ближе двух метров и более 15 минут, следовало бы соблюдать самоизоляцию. Незамедлительное тестирование находившихся в близком контакте детей не имеет смысла, поскольку для возникновения болезни нужно время. Но нужно тестировать при появлении симптомов респираторного заболевания», - написала Лутсар, добавив, что домашняя изоляция длится 14 дней и при завершении самоизоляции не нужно повторять тестирование.

Закрытие школ и классов

«Закрытие классов, вероятно, неизбежно, если в классе есть зараженный и все одноклассники должны оставаться в самоизоляции. Решение о закрытии всей школы должно приниматься в тесном сотрудничестве с местными чиновниками здравоохранения в каждом случае в индивидуальном порядке и зависит, прежде всего, от уровня заражения в общине».

По словам Лутсар, если будет необходимость в закрытии школы, она, вероятно, будет закрываться поэтапно. На домашнее обучение первыми отправят старших школьников и студентов, которые могут учиться самостоятельно. Однако, по мнению вирусолога, закрытие начальных классов и детских садов не оправдано.