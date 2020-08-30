Вс, 30.08.2020
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Диктатор Беларуси Александр Лукашенко

В Таллинне прошла акция в поддержку традиционной семьи

Марш жизни в Таллинне

ФОТО: Priit Mürk

В воскресенье, 30 августа, в Таллинне прошла акция в поддержку традиционной семьи и против абортов, передает Rus.ERR.

Участники акции собрались у ворот Виру и направились к площади Вабадузе.

«Мы ждем всех, кто считает жизнь священной и заботится обо всех жизнях, в том числе о будущих жизнях, и кому небезразлично будущее Эстонии», - заявили организаторы в Facebook.

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