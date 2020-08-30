Rus.Postimees.eeТаллиннВ Таллинне прошла акция в поддержку традиционной семьи 30 августа 2020, 17:13В Таллинне прошла акция в поддержку традиционной семьиrus.postimees.eeМарш жизни в ТаллиннеФОТО: Priit MürkВ воскресенье, 30 августа, в Таллинне прошла акция в поддержку традиционной семьи и против абортов, передает Rus.ERR.Участники акции собрались у ворот Виру и направились к площади Вабадузе.«Мы ждем всех, кто считает жизнь священной и заботится обо всех жизнях, в том числе о будущих жизнях, и кому небезразлично будущее Эстонии», - заявили организаторы в Facebook. абортакциямаршсемья