Военнослужащего Франции обвинили в госизмене в пользу России

Подполковнику Сухопутных войск Франции, проходившему службу на военной базе НАТО в Италии, предъявлены обвинения в госизмене в пользу России и в передаче российским спецслужбам документов высокой секретности. Об этом сообщила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли. Ее слова приводит в воскресенье, 30 августа, радиостанция Europe 1.

⚡🇲🇫|🇷🇺INFO -Un lieutenant colonel de l'armée française en poste sur une base de l'OTAN en Italie a été arrêté par la DGSI. Il a été mis en examen pour trahison et placé en détention provisoire. Il est soupçonné d'avoir fourni des documents ultra-sensibles à la Russie. (Europe 1) — Brèves de presse (@Brevesdepresse) August 30, 2020

Военный был арестован Главным управлением внутренней безопасности (DGSI) Франции, когда собирался вернуться в Италию по окончании отпуска. Он содержится под стражей в тюрьме Санте на юге Парижа.

"Мы приняли все необходимые меры предосторожности", - подчеркнула Парли, сославшись на секретность расследования. "Могу подтвердить, что старший офицер находится под судебным следствием за передачу (документов. - прим.ред.) или нарушение безопасности", - добавила она, не став раскрывать, о материалах какого рода идет речь.