Вс, 30.08.2020
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Яна Тоом

Военнослужащего Франции обвинили в госизмене в пользу России

Флоранс Парли

ФОТО: -/AFP

По данным Europe 1, подполковник Сухопутных войск Франции проходил службу на военной базе НАТО в Италии и обвиняется в передаче спецслужбам РФ документов высокой секретности, пишет DW.

Подполковнику Сухопутных войск Франции, проходившему службу на военной базе НАТО в Италии, предъявлены обвинения в госизмене в пользу России и в передаче российским спецслужбам документов высокой секретности. Об этом сообщила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли. Ее слова приводит в воскресенье, 30 августа, радиостанция Europe 1.

Военный был арестован Главным управлением внутренней безопасности (DGSI) Франции, когда собирался вернуться в Италию по окончании отпуска. Он содержится под стражей в тюрьме Санте на юге Парижа.

"Мы приняли все необходимые меры предосторожности", - подчеркнула Парли, сославшись на секретность расследования. "Могу подтвердить, что старший офицер находится под судебным следствием за передачу (документов. - прим.ред.) или нарушение безопасности", - добавила она, не став раскрывать, о материалах какого рода идет речь.

В среду, 19 августа, о высылке российского дипломата, подозреваемого в шпионаже в пользу России, принял МИД Норвегии.

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