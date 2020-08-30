Это должен знать каждый: полиция предупреждает водителей об опасности на дорогах

В связи с наступлением осени полиция предупреждает водителей о выбегающих на дорогу лесных животных, пишет Postimees.
Департамент полиции и погранохраны обращает внимание водителей, что именно в начале осень увеличивается количество ДТП, связанных с лесными животными. Водителям придется снова адаптироваться к плохой видимости и неважным погодным условиям.
Осенью животные очень активно передвигаются из-за периода гона у крупных копытных и из-за начала сезона охоты.
Сегодня, 30 августа, около 12 часов в полицию сообщили, что в волости Пейпсияэре в деревне Кауда автомобиль сбил косулю. Люди в ДТП не пострадали.
Избежать несчастного случая помогут следующие элементарные советы:
- Лобовое стекло и фары автомобиля должны быть чистыми, чтобы дорогу и ее окружение было лучше видно. Стоит сменить и износившиеся за зиму дворники.
- Качественная резина в хорошем состоянии обеспечивает более короткий тормозной путь в любую погоду.
- Если вы издалека заметили переходящее дорогу животное, стоит снизить скорость – за одним животным может последовать второе, или даже целое стадо.
- Если в результате столкновения с животным пострадали люди следует незамедлительно позвонить в службу спасения по номеру 112. В прочих случаях о случившемся нужно сообщить своей страховой компании, а если пострадало или погибло животное, следует позвонить по дежурному номеру Инспекции окружающей среды 1313.
- Если водитель не уверен, сбил ли он дикое животное, и не может обнаружить животное на месте происшествия или в его окрестностях, о случившемся все же стоит сообщить полиции.