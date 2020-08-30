Вс, 30.08.2020
Глядя на все чаще появляющиеся в последние дни случаи новых заражений за рубежом, я не хотел бы быть излишне оптимистичным. Таави Аас
Таави Аас
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  • Это должен знать каждый: полиция предупреждает водителей об опасности на дорогах

Это должен знать каждый: полиция предупреждает водителей об опасности на дорогах

Дорога. Иллюстративное фото.

ФОТО: Хенн Соодла / Pärnu Postimees

В связи с наступлением осени полиция предупреждает водителей о выбегающих на дорогу лесных животных, пишет Postimees.

Департамент полиции и погранохраны обращает внимание водителей, что именно в начале осень увеличивается количество ДТП, связанных с лесными животными. Водителям придется снова адаптироваться к плохой видимости и неважным погодным условиям.

Осенью животные очень активно передвигаются из-за периода гона у крупных копытных и из-за начала сезона охоты.

Сегодня, 30 августа, около 12 часов в полицию сообщили, что в волости Пейпсияэре в деревне Кауда автомобиль сбил косулю. Люди в ДТП не пострадали.

Избежать несчастного случая помогут следующие элементарные советы: 

  • Лобовое стекло и фары автомобиля должны быть чистыми, чтобы дорогу и ее окружение было лучше видно. Стоит сменить и износившиеся за зиму дворники. 
  • Качественная резина в хорошем состоянии обеспечивает более короткий тормозной путь в любую погоду.
  • Если вы издалека заметили переходящее дорогу животное, стоит снизить скорость – за одним животным может последовать второе, или даже целое стадо.
  • Если в результате столкновения с животным пострадали люди следует незамедлительно позвонить в службу спасения по номеру 112. В прочих случаях о случившемся нужно сообщить своей страховой компании, а если пострадало или погибло животное, следует позвонить по дежурному номеру Инспекции окружающей среды 1313. 
  • Если водитель не уверен, сбил ли он дикое животное, и не может обнаружить животное на месте происшествия или в его окрестностях, о случившемся все же стоит сообщить полиции.

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