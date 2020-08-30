Это должен знать каждый: полиция предупреждает водителей об опасности на дорогах

Департамент полиции и погранохраны обращает внимание водителей, что именно в начале осень увеличивается количество ДТП, связанных с лесными животными. Водителям придется снова адаптироваться к плохой видимости и неважным погодным условиям.

Осенью животные очень активно передвигаются из-за периода гона у крупных копытных и из-за начала сезона охоты.

Сегодня, 30 августа, около 12 часов в полицию сообщили, что в волости Пейпсияэре в деревне Кауда автомобиль сбил косулю. Люди в ДТП не пострадали.

Избежать несчастного случая помогут следующие элементарные советы: