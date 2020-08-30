Махинации на границе: гражданка Эстонии купила российского таможенника за 820 евро

Северо-Западная транспортная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу о взятке таможенному инспектору из Ивангорода. Речь идет о сумме в 820 евро, предложенной женщинами из Эстонии и России.
Как сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура РФ, обвинение предъявлено бывшему инспектору таможенного поста МАПП "Ивангород" Кингисеппской таможни по части 3 статьи 290 УК РФ - "Получение должностным лицом взятки за незаконные бездействие", передает 47news.
По версии следствия, в апреле 2019 года тогда еще инспектор таможенного поста получил взятки в сумме 820 евро (по курсу более 58 тысяч рублей) от гражданок Эстонии и России (из Ленобласти). Женщины хотели перевезти через границу товары без таможенного оформления, избежать административной ответственности по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ "Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию" и обойтись без таможенных платежей.
Уголовное дело о взятке инспектору будет направлено в Кингисеппский городской суд Ленинградской области для рассмотрения по существу.