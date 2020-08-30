Махинации на границе: гражданка Эстонии купила российского таможенника за 820 евро

По версии следствия, в апреле 2019 года тогда еще инспектор таможенного поста получил взятки в сумме 820 евро (по курсу более 58 тысяч рублей) от гражданок Эстонии и России (из Ленобласти). Женщины хотели перевезти через границу товары без таможенного оформления, избежать административной ответственности по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ "Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию" и обойтись без таможенных платежей.