Вс, 30.08.2020
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  • Махинации на границе: гражданка Эстонии купила российского таможенника за 820 евро

Махинации на границе: гражданка Эстонии купила российского таможенника за 820 евро

Граница.

ФОТО: Ирина Токарева

Северо-Западная транспортная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу о взятке таможенному инспектору из Ивангорода. Речь идет о сумме в 820 евро, предложенной женщинами из Эстонии и России.

Как сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура РФ, обвинение предъявлено бывшему  инспектору таможенного поста МАПП "Ивангород" Кингисеппской таможни по части 3 статьи 290 УК РФ - "Получение должностным лицом взятки за незаконные бездействие", передает 47news.

По версии следствия, в апреле 2019 года тогда еще инспектор таможенного поста получил взятки в сумме 820 евро (по курсу более 58 тысяч рублей) от гражданок Эстонии и России (из Ленобласти). Женщины хотели перевезти через границу товары без таможенного оформления, избежать административной ответственности по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ "Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию" и обойтись без таможенных платежей.

Уголовное дело о взятке инспектору будет направлено в Кингисеппский городской суд Ленинградской области для рассмотрения по существу.

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