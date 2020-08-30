Коронавирус заставил людей чаще отдавать свою одежду нуждающимся

Карантин заставил людей пересмотреть свои шкафы и одежду - весной и летом в крупные магазины подержанных вещей было передано на четверть больше одежды, чем в прошлом году.
Центры повторного использования закрыли свои магазины в конце марта и вновь открыли в начале мая. Несмотря на это, интерес людей к пожертвованию старой одежды оказался большим и еще больше вырос в летний период - в июне было собрано на 20% пожертвований больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".
В сети магазинов Humana в апреле произошло резкое падение пожертвований, но в весенне-летний период было собрано почти на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Однако значительная часть одежды и других текстильных изделий оказывается на свалках.