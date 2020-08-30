Клещей не нашли всего в двух парках Таллинна

Институт развития здоровья исследовал состояние и качества тысячи клещей, собранных на территории в 11 000 квадратных метров по всему Таллинну.
Руководитель отдела вирусологии и иммунологии института развития здоровья Юлия Геллер утверждает, что клещей в столице можно встретить повсюду, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".
"Кустарники, парковые зоны, лесопарки - везде, где можно встретить грызунов, можно встретить и клещей. Единичные места, где клещи найдены не были, находятся в центре города: в парке у пруда Шнели и в парке Хирве. Эти парки очень ухожены, они маленькие и окружены асфальтированной дорогой", - сказала в интервью "Актуальной камере" руководитель отдела вирусологии и иммунологии Института развития здоровья Юлия Геллер.
А где находится самая большая концентрация клещей в Таллинне, можно прочитать здесь.