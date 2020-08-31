POSTIMEES В Минске ⟩ Гроб с венком, смерть с косой и 666: марш мира и день рождения Лукашенко

На неделе протесты, казалось, выдохлись. Представители властей пошли в атаку и стали запугивать выходивших на протесты людей. Вновь начались точечные задержания мужчин, а также оцепление людей на площади. Да и люди подустали.

Но вчера народ показал, что еще есть еще порох в пороховницах. Это было самое массовое шествие за время протестов. Людям не дали собраться на площади Независимости, но это их не остановило, и море протестующих заполнило прилегающие к ней центральные улицы Минска вплоть до резиденции президента. Этот массовый митинг неслучайно пришелся на день рождения президента Беларуси Лукашенко, поэтому помимо традиционных плакатов и призывов народ отличился креативно. Люди пришли с «подарками» и «поздравительными открытками» и все эти «гости» направились к резиденции президента.

«Мы не замечали его большого белого вертолета, поэтому он наверное празднует день рождения в узком кругу», - прокомментировала Елена.

«Вы знаете, с самого утра мы с девочками сделали ему подарок. Собрались (на площади Независимости) и выкатили ему гарбуза (тыквы)», - рассказала Олеся, пояснив, что этот обычай применялся по отношению к нежеланному парню, который сватался. «И это была очень большая обида, прямо оскорбление. Вот и мы решили выкатить гарбуза к самому нежелательному мужчине, который навязывается нам», - добавила девушка в национальном костюме.

Шествие проходило мирно, царило настроение подъема и праздника. Незваным гостям были не рады, и они оставили свои подарки у оцепления возле дворца. На этот раз к народу даже вышел помощник Лукашенко Николай Латышенок. Он в очередной раз озвучил официальную точку зрения на итоги выборов.

Празднику помешал сильный ливень, разразившийся над Минском. Но даже он не мог испортить настроение собравшимся людям. Белорусы чувствуют свою правоту и силу, и вчерашнее шествие это показало. Такое массовое выражение протеста власти не имеют права не заметить. Люди ждут перемен.

Смотрите видеорепортаж корреспондента Postimees с места событий!