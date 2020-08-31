Исследование: почти 70% водителей пользуются телефоном во время езды

Есть и те, кто во время вождения даже пишут сообщения или посещают веб-сайты.

По словам руководителя отдела рассмотрения ущерба If Kindlustus Таави Кийбуса, при рассмотрении страховых случаев становится ясно, что люди занимаются во время вождения посторонними вещами. Некоторые аварии произошли только потому, что водитель в какой-то момент отвлекся и не обращал внимания на дорожное движение.

"53% респондентов звонят во время вождения, из которых четверть даже не используют при этом громкую связь". 45% водителей используют телефон в качестве навигатора, – да, это может помочь им выбрать направление движения, но, с другой стороны, также может отвлечь от вождения. Если учесть, что 17% водителей во время вождения также выбирают на телефоне музыку, 5% пишут сообщения и 3% посещают веб-сайты, то выясняется, что слишком большое число водителей отвлекаются", – пояснил Кийбус.

По словам руководителя Центра мониторинга дорожного движения Пыхьяской префектуры Ханнеса Кулламяэ, водители не осознают, насколько использование мобильного телефона за рулем мешает вождению и способствует созданию аварийных ситуаций. "Когда внимание водителя занято посторонними делами, скорость его реакции и границы поля острого зрения уменьшаются. Серьезные дорожно-транспортные происшествия будут происходить и в дальнейшем, если люди не будут отдавать себе отчет в опасности посторонних действий", – сказал Кулламяэ.

Водители должны быть особенно внимательны сейчас, когда с началом учебного года, после длительного перерыва, на городских дорогах вновь окажется много детей, которые пока еще не могут правильно оценить риски.

К сожалению, полиция каждый день видит на дорогах водителей, пользующихся мобильными телефонами и подвергающих подобным поведением опасности как себя, так и других участников дорожного движения. "Смарт-опьянение на дорогах не менее опасно, чем алкогольное, поскольку речь идет о зависимости, которая не лечится только штрафом. Мы как общество должны лучше осознавать проблемы и призывать своих близких к порядку", – добавил Кулламяэ.

Телефон во время езды используют люди разного возраста

Опрос показал, что наиболее активно пользуются телефоном за рулем водители в возрасте 25-44 лет (74%); за ними следуют водители 45-54 лет (67%). Реже других пользуются телефоном люди в возрасте 18-24 лет (62%) и 55-64 года (59%).

Мужчины активнее пользуются телефоном за рулем (73%); женщины – несколько менее активно (63%). Разница в уровне образования не была выявлена, но оказалось, что люди с более высоким уровнем доходов гораздо чаще пользуются телефоном, будучи за рулем. Из тех, чей доход превышает 700 евро в месяц на члена семьи, 75% пользуются телефоном во время вождения, по сравнению с 50-60% водителей с более низким доходом. Люди с более высоким доходом чаще других пользуются телефоном за рулем, причем для любых целей.

Исследование также показало, что, если в странах Балтии, в принципе, телефоны в качестве навигационного устройства используют аналогичным образом, эстонские водители чаще, чем их южные соседи звонят за рулем по телефону, и также чаще слушают с помощью телефона музыку.