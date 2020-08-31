В Нидерландах возобновляется процесс по делу о крушении Boeing в небе над Украиной

Такую повестку дня этих слушаний объявил 3 июля, закрывая судебное заседание, которое прошло в судебном комплексе Схипхол, где проходят слушания, председательствующий Хэндрик Стэйнхаус. Процесс идет в отсутствие обвиняемых - трех граждан России и Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и одного украинца Леонида Харченко.

"Суд намерен использовать блок слушаний, начав с 31 августа, чтобы обсудить позицию адвокатов родных, прокуратуры и защиты и принять решение, если в этом будет необходимость, с тем, чтобы адвокаты родных смогли направить запрос в отношении компенсации, если будет такое желание", - объявил тогда Стэйнхаус.

Кроме того, по его словам, суд также будет обсуждать прогресс, проделанный защитой одного из обвиняемых Олега Пулатова, в отношении дополнительных запросов о дополнительном расследовании.

Судья также объявил, что повестки всем четырем обвиняемым могут быть направлены на слушания, которые уже запланированы в 2021 году: на 15 апреля, 7 июня, 6 сентября и 1 ноября.

Ранее, в ходе судебного заседания, которое состоялось 26 июня, прокуратура предоставила новые записи прослушивания телефонных разговоров обвиняемых, в частности, Харченко, Дубинского и Стрелкова, которые подтверждают наличие у сепаратистов установки "Бук".

Как известно, 3 марта этого года в Нидерландах начался судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 Малазийских авиалиний. Самолет был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2016 года, погибло 289 человек, большинство из них были гражданами Нидерландов.