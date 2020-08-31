Департамент статистики: во втором квартале спад экономики составил 6,9%

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Роберта Мюйрсеппа, в связи с чрезвычайным положением экономический спад наблюдался в преобладающей части отраслей. «В изрядно пострадавшей от чрезвычайной ситуации сфере услуг по проживанию и питанию спад составил 58%, в обрабатывающей промышленности – 19%, в торговле – 11%, в сфере транспорта – 8%, операциях с недвижимостью – 13% и в профессиональной, научной и технической деятельности – 10%. Единственными сферами деятельности, в которых рост продолжался, стали строительство (12%) и информация и связь (8%)», – добавил Мюйрсепп.

По сравнению со вторым кварталом прошлого года сократилось также поступление налогов, однако этот процесс проходил медленнее, чем общий спад экономики.

Частное потребление сократилось на 8,7%. Рост наблюдался только в части расходов, связанных с домашним образом жизни, – на продукты питания и услуги связи. Во всех других группах товаров расходы снизились: прежде всего покупалось меньше одежды, обуви и не пользовались транспортом и различными услугами.

Инвестиции сократились на 15,4%. В основном уменьшились инвестиции предприятий в здания и сооружения (35,2%) и в транспортные средства (62,5%). В некоторой степени смягчили спад инвестиции правительственного сектора в здания и сооружения (7,7%) и инвестиции домашних хозяйств в жильё (3,1%).

Потребление правительственного сектора выросло на 3,7%, прежде всего по причине увеличения расходов на здравоохранение в связи с коронавирусом (7,9%).

Экспорт во втором квартале сократился на 19% и импорт – на 22%. Как и ожидалось, причиной послужило как общее сокращение грузоперевозок и транспортных услуг, так и прекращение туристических услуг. Из Эстонии вывозилось больше товаров и услуг, чем ввозилось, поэтому нетто-экспорт имеет рекордный профицит, составляя 6,2% от ВВП.