Как Я/Мы убиваем пятьдесят человек в год

Что мы можем сделать и как перестать убивать людей? Мне кажется, во многом ответ стоит искать не в качестве наших дорог (вполне приличные) и нашей полиции, которая в рамках своего бюджета довольно-таки профессиональна и эффективна. На мой взгляд, основная проблема в нашем менталитете и культуре.

Исходя из того, что я вижу на дорогах, нарушение правил - не исключение, а норма, те, кто соблюдает правила, - не большинство, а меньшинство. Если не верите, можете проехаться по Лаагна-теэ и соблюдать скоростной режим. Вы будете в меньшинстве! У вас в голове загорелась лампочка и возникла логическая цепочка: «русскоязычные - Ласнамяэ – ну, конечно!» Ошибаетесь! Приходите на Тартуское шоссе между Юлемисте и Пеэтри Сельвер. Результат будет ровно тот же. Ограничение скорости, судя по всему, имеет для большинства некий рекомендательный характер. Обгонять справа считается нормальным (переехав из Финляндии, я долго думал, что, видимо, в Эстонии это разрешено).

Причем на основании моего любительского и ненаучного антропологического анализа я прихожу к выводу, что нарушают представители всех социальных групп. Тут и обычный подозреваемый на своем очень старом, но очень мощном джипе BMW или тинейджер со свежими правами на папином автомобиле. Тут и дорогие авто – их владельцы считают, что им, видимо, все дозволено. Тут и «каблук» от какой-то строительной фирмы, VW Passat с очень динамичным и быстрым менеджером среднего звена, средний класс Пеэтри на своих сверхбыстрых Kia и Skoda, водители такси и т.д.

В их понимании дорожного движения любая пустота должна быть заполнена – часто с подрезанием и включением поворотника очень поздно и ненадолго. Любые свободные 50 метров дороги прямо требуют резко ускориться, чтобы так же резко потом притормозить (в некоторых такси неплохо иметь пакетики, как в самолетах)! И вольно или невольно, к своему ужасу я замечаю, как медленно, но верно я начинаю делать то же самое потому, что это норма в нашем обществе, а нам, людям несвойственно желать выделиться из группы.

Почему? Почему мы ведем себя так на дорогах? На мой взгляд, потому что в национальном менталитете это считается крутым. Перешли резко на соседнюю полосу (и так пять раз) – круто! Вы динамичный, эффективный, энергичный, целеустремленный, успешный человек. Волк, а не овца! Вот как вы ловко и хитро…приедете в Виймси аж на две минуты раньше. Медленно ездят и соблюдают правила слабаки, лузеры! В наших головах доминирует догма, что у сильного, успешного, быстрого, шустрого больше прав – ему в какой-то степени положено! «Соль земли» (как мы себя видим) нашего общества, успешный, занятый человек торопится и имеет право немного, так сказать, не соблюдать правила, которые нарушают его динамичную жизнь. Ну, убиваем каждый год пятьдесят человек на дороге, но это не я… думает каждый из нас, пока это не произошло с нами, будь мы в качестве жертвы или убийцы.