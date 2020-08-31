В тенетах, расставленных Кристофером Ноланом

Подобные сети-ловушки для зрителя, чтобы он вконец запутался и признался себе, что ничего не понимает, блистательный Кристофер Нолан раскидал по всему 150-минутному пространство-временному континууму своего фильма, который в оригинале называется «Tenet» («Догмат», «Принцип»), а в русскоязычном варианте «Довод». (Необходимо слово-палиндром, одинаково читающееся что слева направо, что справа налево; оно здесь – пароль, но очень скоро им перестают пользоваться: во вселенной Нолана нет ничего обязательного и поддающегося плоской логике.) Первоначальным названием картины, которую режиссер вынашивал без малого 20 лет было «Merry-Go-Round» («Карусель»). И в самом деле, порою чувствуешь себя на стремительно несущейся по кругу «настоящее-будущее-настоящее» карусели, причем не безобидной детской, с лошадками, а вроде той, что крутится на грозящей высоте в Тиволи-парке на Певческом поле.

В своей 15-й по счету картине, которая могла выйти в прокат к юбилею режиссера, но припоздала из-за коронавируса, Нолан соединяет очень разные жанры: шпионский триллер и высокоинтеллектуальную фантастику, построенную на гипотезе о возможности передвижений во времени (причем он что-то берет и от квазинаучной science fiction, и от раскованной fantasy). Он не забывает напомнить тем, кто в курсе, о «парадоксе дедушки»: вы проникаете в прошлое и убиваете своего дедушку. (Но тогда некому будет зачать вашего отца и вас, следовательно, вас в будущем не будет? Или все же будет?) И заставляет героя драться не на жизнь, а на смерть с самим собой, побывавшем в будущем и вернувшемся.

Легко, конечно, придраться к тому, что научная база, на которой Нолан выстраивает свое грандиозное здание, - зыбкий и неубедительный фундамент, но доморощенные рецензенты и отзовисты, успевшие высказаться в этом духе, напоминают директора цирка, которому артист показывает невиданный и опасный трюк: вися на трапеции под куполом без страховки и вниз головой, он играет на скрипке. «Да, не Ойстрах!» - резюмирует директор.