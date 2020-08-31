Молодой эстонский боксер одержал значимую в своей карьере победу в Латвии

На бойцовском шоу LNK Fight Night 16 в столице Латвии чемпион Эстонии в легком весе встретился с латвийцем Виктором Когайсом, который на глазах местной публики уступил сопернику из Эстонии по единогласному решению судей.

Семен Каманин, который только в прошлом году начал выступать во взрослой возрастной группе, сразу же стал чемпионом Эстонии и успешно дебютировал в профессиональном боксе в марте, победив Артура Давиденко в Нарве.

Семен - член самой известной боксерской семьи Ида-Вирумаа. Его отец Василий Каманин - один из лучших судей Эстонии по боксу, его старший брат Павел - многократный чемпион Эстонии в легком весе и первый номер эстонской олимпийской сборной, а младший брат Федор лидирует в классе юниоров.

В отличие от своего старшего брата, Семен в первые годы своей карьеры решил сосредоточиться на профессиональном боксе, и два вступительных матча показали, что путь был выбран правильно.

Помимо Семена Каманина, на соревнованиях в Риге участвовал Денис Кормилин, многократный чемпион Эстонии и призер чемпионата Европы среди студентов, который проиграл матч в среднем весе Евгению Алексееву. Для Кормилина, который до этого момента не проиграл ни в одном из его четырех матчей, это стало первым поражением в профессиональной карьере.

Семен Каманин (слева) и Денис Кормилин на бойцовском шоу в Риге ФОТО: Erakogu