Союз автоспорта расследует причины аварии на ралли, в которой пострадали двое детей

Пресс-служба Департамента полиции и погранохраны сообщила, что съехавшая с трассы машина сбила трех детей, двое из которых получили травмы. Одному пострадавшему ребенку 10 лет, другому 12 лет.

Один из пострадавших был доставлен в детскую больницу, другой, состояние которого тяжелее, доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

По предварительным данным, дети стояли на криволинейном участке внешнего поворота, где их на самом деле не должно было быть.

Эстонский союз автоспорта (EAL) сообщил, что начато расследование, которое должно прояснить причины аварии.

Расследование должно уже в в ближайшие дни пролить свет на инцидент. «На данный момент мы ожидаем, что все официальные лица пришлют свои объяснения относительно того, как они видели то, что произошло», - сказал Кулдар Сикк, временный член правления союза.

«Первое, что мы хотели бы сделать, - это связаться с детьми и их родителями. Узнать, в порядке ли они. Сейчас это самое важное », - добавил Сикк.

До конца расследования союз не будет давать официальных комментариев по поводу случившегося. «Очевидно, это было совпадением неудачных факторов», - озвучил Сикк свою личную позицию по поводу аварии на ралли.