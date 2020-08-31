Число инфицированных коронавирусом во всем мире превысило 25 млн человек

Число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 во всем мире превысило 25 млн человек. По данным интернет-портала Worldometer, на утро понедельника, 31 августа, в мире было зарегистрировано почти 25 млн 440 тысяч случаев инфекции, более 850 тысяч из них завершились летальным исходом, пишет DW.
По количеству заражений с большим отрывом лидируют США: здесь зафиксировано почти 6,2 млн случаев коронавируса, количество смертей уже превысило 187 тысяч. В первой пятерке стран с наибольшим количеством случаев находятся также Бразилия, Индия, Россия и Перу. В Бразилии насчитывается более 3,8 млн заражений и почти 121 тыс. смертей, в Индии - соответственно более 3,6 млн и около 65 тысяч, в России - почти один миллион и 17 тысяч и в Перу - почти 650 тысяч заражений и почти 29 тысяч смертей.
В Германии, по данным Института Роберта Коха, коронавирусом за все время пандемии заразился 242 381 человек, количество летальных случаев составляет 9298.
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