Число инфицированных коронавирусом во всем мире превысило 25 млн человек

По количеству заражений с большим отрывом лидируют США: здесь зафиксировано почти 6,2 млн случаев коронавируса, количество смертей уже превысило 187 тысяч. В первой пятерке стран с наибольшим количеством случаев находятся также Бразилия, Индия, Россия и Перу. В Бразилии насчитывается более 3,8 млн заражений и почти 121 тыс. смертей, в Индии - соответственно более 3,6 млн и около 65 тысяч, в России - почти один миллион и 17 тысяч и в Перу - почти 650 тысяч заражений и почти 29 тысяч смертей.