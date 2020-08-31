В преддверии нового учебного года полиция обратилась к родителям с важным напоминанием

Как сказала координатор превентивной работы Департамента полиции и погранохраны Нурмели Митрахович, подготовка к школе начинается дома, и каждый родитель должен помочь своему ребенку освоить азы поведения на дороге. Вместе с будущим первоклассником следует пройти дорогу от дома до школы, чтобы он сам увидел и понял, какие места могут быть для него опасны и как избежать возможных опасностей.

«Перед тем как переходить дорогу, важно убедиться, что водитель заметил пешехода и остановился. Ребенок должен запомнить три простых, но очень важных правилах: остановись, осмотрись, убедись в безопасности! С ребенком стоит поговорить и о правилах, касающихся велосипедов и самокатов, а также о том, какое защитное снаряжение нужно использовать при езде», – сказала Митрахович.

В течение августа полицейские проверили пешеходные переходы и светофоры, расположенные в окрестностях школ. «Мы проверили, чтобы разметка пешеходных переходов отвечала требованиям, все светофоры были исправны и чтобы их не загораживали ветки деревьев", – отметила Митрахович, по словам которой о тех местах, где были замечены недостатки, было сообщено местным самоуправлениям. По традиции, в первые два дня начала учебного года полицейские вместе с помощниками полицейских и волонтерами будут помогать детям передвигаться в окрестностях школ.

Водители перед выездом из дома должны запастись временем и терпением, поскольку с началом учебы возрастает дорожная нагрузка и учащаются утренние пробки. «Когда в спешке нервничающий водитель набирает скорость, внимание его рассеивается, и он может не заметить маленьких пешеходов. Особенно внимательными водители должны быть вблизи школ и остановок общественного транспорта, ведь дети видят происходящее на дороге в ином ракурсе, нежели взрослые, и не в состоянии оценить связанные с дорожным движением опасности», – сказала Митрахович. Снижение скорости, по ее словам, помогает избежать опасных ситуаций.

Митрахович добавила, что безопасность дорожного движения создается совместными усилиями всех его участников, но для ребенка, который впервые самостоятельно участвует в дорожном движении, важен прежде всего родительский пример. «Все его внимание должно быть сосредоточено на происходящем на дороге, поэтому одновременное использование гаджетов и наушников недопустимо. Пример родителей создает хорошие предпосылки для того, чтобы ребенок стал примерным участником движения!»

Чувство защищенности в школе появляется у ребенка тогда, когда он ощущает себя там хорошо. «Родители, учителя и другие работники школы, выслушивая ребенка, беседуя с ним и замечая его проблемы, могут сделать для него очень многое. Если же возникла проблема, то лучше всего ею поделиться. Если ребенок становится жертвой издевательств или замечает издевательства, об этом следует как можно быстрее сообщить взрослому, которому он доверяет, – сказала Митрахович. У каждой школы есть свой молодежный полицейский, который в начале учебного года посещает младшие классы и к которому всегда можно обратиться со своей проблемой или при возникновении опасности. - Ребенку стоит напомнить также о том, что очень важно в случае непосредственной опасности позвонить на номер экстренной помощи 112», – сказала координатор превентивной работы.

"Желаем хорошего начала учебного года всем школьникам и их родителям!",- адресует полиция свои поздравления по случаю 1 сентября.