Из-за коронавируса в Кохтла-Ярве закрываются детский сад и спортивный центр

Согласно Регистру народонаселения, оба положительных результата теста поступили из Харьюмаа, один из них из Таллинна.

Вспышка, за которой наблюдает Пыхьяское региональное отделение, продолжает расти

Пыхьяское региональное отделение Департамента здоровья ведет наблюдение за групповым заболеванием, которое в настоящий момент охватило восемь человек — среди положительных тестов за 29-30 августа два человека, побывавших на мероприятии.

Начало цепочке заражения было положено 21 августа на клубном мероприятии в Ülemiste City. В нем принял участие и человек, приехавший в Таллинн 20 августа из Испании. 22 августа стало известно, что побывавший в Испании человек инфицирован. В тот же день Пыхьяское отделение департамента известило об этом всех контактировавших с ним людей, которым пришлось уйти в изоляцию. На сегодня коронавирус выявлен у семи человек, бывших с ним в контакте. Департамент здоровья оповестил о происшествии и руководство Ülemiste City.

Департамент здоровья напоминает, что людям, возвращающимся в Эстонию из стран с повышенной степенью риска по коронавирусу, в течение двух недель надо оставаться в самоизоляции и следить за состоянием своего здоровья. Ни в коем случае нельзя вступать в контакт с окружающими. В изоляции следует оставаться до тех пор, пока не станут известны результаты теста на коронавирус — если работник здравоохранения решит направить человека на тестирование, значит у него есть для этого достаточно оснований.

В связи с коронавирусом Пыхьяское региональное отделение наблюдает почти 400 человек, из них заболели 70.

В Кохтла-Ярве на неделю закрывается детский сад и спортивный центр

С сегодняшнего дня и пока на неделю в Кохтла-Ярве закрывается детский сад Rukkilill, заболевший сотрудник и те, кто был с ними в близком контакте, останутся дома под наблюдением на две недели.

Из-за болезни двух сотрудников также закрывается Кохтла-Ярвеский спортивный центр. Согласно решению Департамента здоровья и горуправы Кохтла-Ярве, инфицированные и их близкие останутся дома на две недели, а оставшиеся сотрудники — на одну.

Идаское региональное отделение Департамента здоровья наблюдает 700 человек, из них заболело более 90. Всего идет наблюдение за четырьмя вспышками: на шахте Эстония (54 заболевших), Jõhvi Kelder (15), шахта «Оямаа» (восемь) и так называемая «Великобританская» вспышка (шесть).

В больничном лечении нуждаются девять человек

По состоянию на утро 31 августа, в Эстонии с коронавирусной инфекцией госпитализированы девять человек, на искусственной вентиляции легких - ни одного. За последние сутки выписали одного пациента, еще одному человеку потребовалась госпитализация.

В Эстонии провели более 148 000 первичных тестов на коронавирус, из них 2373 или 1,6% оказались положительными. Кумулятивная заболеваемость коронавирусом в стране за 14 дней составляет 13,8 случая на 100 000 жителей.

На сегодняшний день в больницах завершено 411 случаев заболевания COVID-19 у 396 человек.