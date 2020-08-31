Из-за коронавируса в Кохтла-Ярве закрываются детский сад и спортивный центр
За последние сутки в Эстонии было проанализировано 228 тестов на COVID-19, вызванных вирусом SARS-CoV-2, две пробы дали положительный результат.
Согласно Регистру народонаселения, оба положительных результата теста поступили из Харьюмаа, один из них из Таллинна.
Вспышка, за которой наблюдает Пыхьяское региональное отделение, продолжает расти
Пыхьяское региональное отделение Департамента здоровья ведет наблюдение за групповым заболеванием, которое в настоящий момент охватило восемь человек — среди положительных тестов за 29-30 августа два человека, побывавших на мероприятии.
Начало цепочке заражения было положено 21 августа на клубном мероприятии в Ülemiste City. В нем принял участие и человек, приехавший в Таллинн 20 августа из Испании. 22 августа стало известно, что побывавший в Испании человек инфицирован. В тот же день Пыхьяское отделение департамента известило об этом всех контактировавших с ним людей, которым пришлось уйти в изоляцию. На сегодня коронавирус выявлен у семи человек, бывших с ним в контакте. Департамент здоровья оповестил о происшествии и руководство Ülemiste City.
Департамент здоровья напоминает, что людям, возвращающимся в Эстонию из стран с повышенной степенью риска по коронавирусу, в течение двух недель надо оставаться в самоизоляции и следить за состоянием своего здоровья. Ни в коем случае нельзя вступать в контакт с окружающими. В изоляции следует оставаться до тех пор, пока не станут известны результаты теста на коронавирус — если работник здравоохранения решит направить человека на тестирование, значит у него есть для этого достаточно оснований.
В связи с коронавирусом Пыхьяское региональное отделение наблюдает почти 400 человек, из них заболели 70.
В Кохтла-Ярве на неделю закрывается детский сад и спортивный центр
С сегодняшнего дня и пока на неделю в Кохтла-Ярве закрывается детский сад Rukkilill, заболевший сотрудник и те, кто был с ними в близком контакте, останутся дома под наблюдением на две недели.
Из-за болезни двух сотрудников также закрывается Кохтла-Ярвеский спортивный центр. Согласно решению Департамента здоровья и горуправы Кохтла-Ярве, инфицированные и их близкие останутся дома на две недели, а оставшиеся сотрудники — на одну.
Идаское региональное отделение Департамента здоровья наблюдает 700 человек, из них заболело более 90. Всего идет наблюдение за четырьмя вспышками: на шахте Эстония (54 заболевших), Jõhvi Kelder (15), шахта «Оямаа» (восемь) и так называемая «Великобританская» вспышка (шесть).
В больничном лечении нуждаются девять человек
По состоянию на утро 31 августа, в Эстонии с коронавирусной инфекцией госпитализированы девять человек, на искусственной вентиляции легких - ни одного. За последние сутки выписали одного пациента, еще одному человеку потребовалась госпитализация.
В Эстонии провели более 148 000 первичных тестов на коронавирус, из них 2373 или 1,6% оказались положительными. Кумулятивная заболеваемость коронавирусом в стране за 14 дней составляет 13,8 случая на 100 000 жителей.
На сегодняшний день в больницах завершено 411 случаев заболевания COVID-19 у 396 человек.
По состоянию на сегодняшний день выздоровели 2088 человек. Из них истории болезни 1 582 человек завершены (75,8%), у 506 человек (24,2%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 13,8.
Всего в Эстонии сделано почти 148 тысяч первичных тестов, из них 2 375, т.е. 1,6 процента были положительными на вирус SARS-CoV-2.
С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.koroonakaart.ee/ru.
Загрузите мобильное приложение HOIA на свой телефон через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы окажетесь в тесном контакте с носителем коронавируса. Также вы можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются кодами анонимно, потому и страна, и производитель приложения, и производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте.
В Мустамяэ отрывается место тестирования на коронавирус, в Ида-Вирумаа тестирование переводится из Йыхви в Кохтла-Ярве
Сегодня на парковке Мустамяэского центра здоровья отрывается пункт тестирования на коронавирус, где будут брать пробы медсестры Medicum.
В новый пункт на сдачу пробы можно прийти только на основании направления семейного врача, пробы можно сдать, придя пешком или приехав на автомобиле.
С этой недели на основании направления больше нельзя будет сдавать пробы в SYNLAB на улице Веэренни. Все, у кого там уже забронировано время, будут приняты.
В Мустамяэ для сдачи пробы на коронавирус по направлению следует связаться со своим семейным врачом, в нерабочее время семейного врача следует позвонить по инфотелефону семейных врачей 1220.
Семейный врач выдает электронное направление, которое поступает в общественный центр тестирования. Из этого центра человеку звонит оператор и предлагает удобное ему время для сдачи пробы. На сдачу пробы можно прийти пешком или приехать на автомобиле, важно иметь при себе документ удостоверения личности. Сдать пробу без предварительной регистрации нельзя.
Пробы, взятые из носоглотки в Мустамяэском центре, SYNLAB отправляет в свою таллиннскую лабораторию, где их анализируют методом PCR, и ответы поступают в среднем в течение 24 часов.
После сдачи пробы человек может посмотреть результаты на портале digilugu.ee. Результаты получает также семейный врач, и лабораторию передает их также в Департамент здоровья.
В Ида-Вирумаа вместо представительства SYNLAB в Йыхви в дальнейшем пробы можно сдавать в Кохтла-Ярве, в палатке Ида-Вируской центральной больницы по адресу ул. Ильмаяама, 14. Все, у которых предварительно было забронировано время для сдачи пробы в представительстве SYNLAB в Йыхви, могут сдать пробу там.
Как остановить распространение коронавируса?
- Самый эффективный метод избежать заражения — соблюдать дистанцию.
- В многолюдных местах и особенно в закрытых помещениях, где невозможно соблюдать дистанцию с другими людьми, рекомендуется носить маску.
- По возможности следует избегать замкнутых людных пространств.
- Необходимо соблюдать гигиену рук – другими словами, руки нужно часто мыть.
- Для мытья рук следует использовать теплую воду и мыло, а в общественных местах — дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе.
- Если вы чихаете или кашляете, прикрывайте рот и нос одноразовой салфеткой. Использованную салфетку следует немедленно выбросить, а затем очистить руки. Если салфетки нет, используйте свой рукав (часть предплечья), а не голую руку.
- Если вы заболели, то должны оставаться дома даже при наличии легких симптомов.
- При проявлении любых симптомов заболевания следует подозревать коронавирус и обратиться к своему семейному врачу.
COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.