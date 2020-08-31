"Jõhvi Kelder - место позитивных встреч": очагом Covid в Ида-Вирумаа стал популярный бар

- Вирус попал в шахту «Эстония» и в основную школу Йыхви из бара Jõhvi Kelder
- Волостная управа Йыхви работает, но доступ ограничен
- Начало контактного обучения сдвинуто на 7 сентября
- В Jewe Keskus удалось заметить лишь одного человека в маске
Йыхви по крайней мере на какое-то время обрел новую достопримечательность: никогда прежде заведение общественного питания (точнее, пития) под названием Jõhvi Kelder не оказывалось на языках столь большого количества народу, пишет Postimees.
Хотя бар примечателен уже тем, что работает на одном месте четверть века. Это почти как Ратушная аптека ратуши в Старом городе Таллинна, только в контексте Йыхви.
Сказать по правде, о Jõhvi Kelder писали и раньше. Например, когда в начале октября прошлого года полиция обратилась в волостную управу Йыхви с просьбой рассмотреть вопрос об ограничении часов работы баров и продажи алкоголя, поскольку в ночное время в городе возникали проблемы с правонарушениями, связанными с алкоголем.
Обращение в полицию было связано, прежде всего, с территорией возле бара на Кесквяляк, 7, потому что там было много проблем, связанных с нарушением порядка. За последние три года возле бара Jõhvi Kelder было зарегистрировано 78 случаев.
Теперь Jõhvi Kelder уже вошел в местный фольклор. Кто-то в социальных сетях предложил переименовать заведение в "Ухань 2.0".
Другие острословы говорят, что Jõhvi Kelder напрямую связан с шахтой «Эстония». Кто знает, что там творится под землей, не так ли?! К тому же в баре, как и в шахте, нет окон.
По данным Департамента здоровья, в данном случае вирус, вызывающий инфекционное заболевание Covid-19, попал в шахту «Эстония», а также в Йыхвискую основную школу из Jõhvi Kelder. Дальше болезнь распространялась в основном через членов семьи и знакомых. В общей сложности с очагом шахты «Эстония» связаны 54 случая заболевания, начало которым положили два сотрудника шахты, побывавшие в развлекательном заведении.
Владелица Jõhvi Kelder Кира Хаирова, говорит, что ее заведение в настоящее время закрыто по выходным, потому что с 22 августа ночная продажа алкоголя разрешена в развлекательных заведениях города только до 23:00, но в то время их реальная жизнь только началась. В будние дни в заведении можно было поесть до 17 часов.
В ночь на 9 августа в Jõhvi Kelder пришли двое инфицированных. Через некоторое время Хаировой позвонили из Департамента здоровья и сообщили об этом. Работавшего в роковую ночь бармена проверили: оказалось, что у него нет инфекции. Jõhvi Kelder был тщательно продезинфицирован. Хаирова возмущена тем, что ходят слухи о том, будто заболели двое сотрудников Jõhvi Kelder - это неправда.
В течение десяти лет это был в первую очередь ночной клуб, где танцуют. По словам владелицы, клиентура - как эстоноязычная, так и русскоязычная.
Когда я подхожу к зданию волостной управы Йыхви, перед ним будут стоят председатель волостного собрания Нина Негласон и старейшина волости Макс Каур. Последний сообщает - не дожидаясь вопроса - о своих больших победах в работе и о том, что будет дальше в Йыхви. Что касается коронавируса, он знает, что во время весеннего чрезвычайного положения в Йыхви было всего девять инфицированных, и все выздоровели.
«В настоящее время зараженных больше, но я согласен с председателем волостного собрания в том, что сейчас у нас есть хороший опыт весны. Я верю, что дисциплина поможет. И эта дисциплина не мешает будущему. Если вы хотите быть здоровым, здорово мыслить и вести здоровый образ жизни, тогда здесь не спрячется никакой коронавирус», - говорит Каур, который так же оптимистичен, как носовой платок, выглядывающий из нагрудного кармана его без единого пятнышка костюма.
Хотя кажется, что руководители волости только что обсуждали очередную попытку путча, на этот раз направленного против них, Негласон говорит, что ее в первую очередь заботит здоровье своих сограждан, а вотумы недоверия приходят и уходят.
Ограниченный доступ
Волостная управа не закрыта, но доступ в нее ограничен. Муниципальные чиновники - на месте, но с ними можно общаться в электронном виде. Чтобы при необходимости встретиться лично, требуется отдельное разрешение.
Если разрешение выдано, измеряется температура тела каждого посетителя. Проводящая измерение женщина говорит, что температура в норме, но сколько градусов, сообщить отказывается: «Конфиденциальные личные данные!»
Вице-старейшина Марис Тоомель радуется, что с весны режим детского сада не менялся. Это означает, что детский сад открыт, но родители сдают детей прямо у дверей, не заходя, а потом забирают их там же.
"Один из родителей сообщил, что он болен, а мы, в свою очередь, проинформировали Департамент здоровья. Ребенок остался дома, помещение его группы детском саду убрали, группу закрыли на неделю, а двух воспитателей детского сада поместили на карантин. Мы сразу взяли дело под контроль, и дальше ничего не вышло. Но потом, к сожалению, появился случай в основной школе, и пошло-поехало», - говорит чиновник.
Тоомель лично очень близко столкнулась с пандемией: в марте в центральной больнице Ида-Вирумаа скончался ее 89-летний дедушка с диагнозом Covid, который до этого проживал в попечительском центре Алутагузе.
"Тяжелее всего было то, что я не смогла быть с дедушкой у смертного одра. Похороны тоже провести не могла. Дедушка был православным и должен был быть похоронен по обычаю, но мы не могли этого сделать. В монастыре сказали, что богослужения совершаться не будут. В июле состоялось захоронение урны в небольшом семейном кругу», - говорит Тоомель.
Лийна Михкельсон, директор Йыхвиской основной школы, говорит, что если девиз Йыхви - «Место приятных встреч», то теперь слово «приятные» можно было бы заменить словом «позитивные».
«Новая реальность такова, что нам нужно быть негативными и оставаться негативными», - улыбается она.
Михкельсон говорит, что каждый год в школе интересно. "Это всегда большой вызов. В прошлом году учителей не хватало, искали до последнего дня. Теперь все учителя есть, помещения есть, но есть и вирус».
В настоящее время пять сотрудников школы, двое из которых являются учителями, находятся в отпуске по болезни из-за вируса. Директор не может сказать, сколько учеников и их семей в настоящее время находятся на карантине. Сама школа большая - с 1 сентября в ней будут обучаться 567 учеников, а вместе со вспомогательным персоналом в школе работает 97 человек.
Волость решила, что начало контактного обучения в основных школах будет перенесено на 7 сентября. Торжественный акт для 1-го и 9-го классов Йыхвиской основной школы состоится 1 сентября во дворе временного здания школы. Русская основная школа также организует церемонию открытия на открытом воздухе.
Мечта Греты Тунберг
Почему временное здание школы? Йыхвиская основная школа переехала во временные помещения на два года, поскольку нынешнее здание школы, построенное полвека назад, будет снесено, а к осени 2022 года на его месте построят новое здание школы. По иронии судьбы, временное здание школы находится в бывшем главном здании Eesti Põlevkivi.
Таким образом, оба учреждения, которые больше всего пострадали от нынешней волны вируса, прямо или косвенно связаны с добычей сланца. Как подтверждение картины, согласно которой климатический пророк Грета Тунберг впервые громко прокляла старый образ жизни и экономики... Сразу же пришла пандемия, из-за которой мир действительно стал работать медленнее, люди меньше потребляют, летают и т.д.
Михкельсон говорит, что недавно вспышка вируса произошла в Тарту и Харьюмаа. «Там никто не упорядочивал вирусоположительных по роду занятий. В связи с Ида-Вирумаа подчеркивается, что именно учителя посетили Jõhvi Kelder. Каждый все-таки сам выбирает, куда и с кем идти и чем заниматься. Я не виню никого, кто куда-то ходит, особенно если нет других вариантов и они ведут себя культурно», - говорит она.
Говоря о дистанционном обучении во время чрезвычайной ситуации, Михкельсон говорит, что с этим справились все учителя. «Теперь будет проще, если снова придется переехать в интернет».
Директору школы уже дважды пришлось делать тест на Covid из-за текущей вспышки вируса. Тест не назовешь приятным испытанием, он может вызвать слезы на глазах. Но Михкельсон говорит, что было бы намного больше стресса, если бы тест был положительным, и ей пришлось бы начать перечислять всех людей, с которыми она контактирует, и информировать их. «Вот такая бюрократия - это стресс, а не страх перед болезнью».
В йыхвиском торговом центре Jewe Keskus cтрахом перед Covid-19 и не пахнет. В большом центре, где также есть автобусная остановка, выделяется только один мужчина в маске. 68-летний Валерий Паладюк говорит, что береженого Бог бережет. «Когда было чрезвычайное положение, беда по большей части прошла мимо нас. На Сааремаа было плохо, и нас это тоже не радовало. Сейчас мы сами в эпицентре», - говорит он.
Дома у Паладюка, который в последнее время очень редко бывает вне дома, есть не менее 50 защитных масок и много дезинфицирующих средств. Ближе всего от сталкивался с Covid, когда вирус обнаружили у соседа, живущего в паре домов от него. Вечером к нему приходят бывшие коллеги, и он на всякий случай спрашивает, не бывали ли они в тех подозрительных местах.
В Вана-Ахтме, куда теперь из Йыхви переехала штаб-квартира Enefit Kaevandused, управляющие производством не собираются, потому что они переехали в домашний офис. Однако по прилегающей железной дороге постоянно курсируют вагоны со сланцем.
В связи с Covid, горючие сланцы на руднике «Эстония» не будут добываться в течение как минимум двух недель, и около 650 сотрудников будут в отпуске. На работе находятся всего 50 человек, отвечающих за логистику и погрузку, потому что даже если шахта останеся закрытой в течение длительного времени, они продолжают работать.
Дорожный ремонтник Владимир Медведев вместе с двумя коллегами с грохочет буром на железной дороге. «Конечно, неприятно, когда такой вирус кем-то выпущен и теперь страдает весь мир. Немного страшновато, но делать нечего. Жизнь все равно продолжается. И работать надо. Что, если бы мы все бросили лопаты в угол? Не было бы электричества и остановилась бы экономика?!» - считает проработавший на сланцевом месторождении 30 лет Медведев.
Covid в Эстонии и Ида-Вирумаа
На сегодняшний день в Ида-Вирумаа зарегистрировано 275 случаев заболевания, почти сотня из них - за последние несколько недель.
Ситуация в Ида-Вирумаа возникла из-за совпадения нескольких неблагоприятных обстоятельств: вирус SARS-CoV-2, вызывающий инфекционное заболевание Covid-19, распространяется в основном через тесные контакты. В данном случае вирус попал в шахту «Эстония», а также в Йыхвискую основную школу из Jõhvi Kelder, и болезнь распространилась в основном через членов семьи и знакомых.
В общей сложности с очагом шахты «Эстония» было связано 54 случая заболевания, вирус начал распространяться на горняков и их близких от двух горняков, которые находились в развлекательном заведении Jõhvi Kelder.
Идаское региональное управление Департамента здоровья контролирует из-за распространения коронавируса почти 650 человек , 94 из которых больны.
В Эстонии было проведено более 147 000 тестов, в ходе которых было выявлено 2363 случая болезни. Всего умерло 64 человека, инфицированных Covid-19. 418 человек нуждались в стационарном лечении, 9 из них сейчас находятся в больнице. Всего в больницах скончались 57 человек, 10 из них - в центральной больнице Ида-Виру. Последняя смерть также произошла в центральной больнице Ида-Виру.