"Jõhvi Kelder - место позитивных встреч": очагом Covid в Ида-Вирумаа стал популярный бар

В связи с Covid, горючие сланцы на руднике «Эстония» не будут добываться в течение как минимум двух недель, и около 650 сотрудников будут в отпуске. На работе находятся всего 50 человек, отвечающих за логистику и погрузку, потому что даже если шахта останеся закрытой в течение длительного времени, они продолжают работать.

Дорожный ремонтник Владимир Медведев вместе с двумя коллегами с грохочет буром на железной дороге. «Конечно, неприятно, когда такой вирус кем-то выпущен и теперь страдает весь мир. Немного страшновато, но делать нечего. Жизнь все равно продолжается. И работать надо. Что, если бы мы все бросили лопаты в угол? Не было бы электричества и остановилась бы экономика?!» - считает проработавший на сланцевом месторождении 30 лет Медведев.

Covid в Эстонии и Ида-Вирумаа

На сегодняшний день в Ида-Вирумаа зарегистрировано 275 случаев заболевания, почти сотня из них - за последние несколько недель.

Ситуация в Ида-Вирумаа возникла из-за совпадения нескольких неблагоприятных обстоятельств: вирус SARS-CoV-2, вызывающий инфекционное заболевание Covid-19, распространяется в основном через тесные контакты. В данном случае вирус попал в шахту «Эстония», а также в Йыхвискую основную школу из Jõhvi Kelder, и болезнь распространилась в основном через членов семьи и знакомых.

В общей сложности с очагом шахты «Эстония» было связано 54 случая заболевания, вирус начал распространяться на горняков и их близких от двух горняков, которые находились в развлекательном заведении Jõhvi Kelder.

Идаское региональное управление Департамента здоровья контролирует из-за распространения коронавируса почти 650 человек , 94 из которых больны.

В Эстонии было проведено более 147 000 тестов, в ходе которых было выявлено 2363 случая болезни. Всего умерло 64 человека, инфицированных Covid-19. 418 человек нуждались в стационарном лечении, 9 из них сейчас находятся в больнице. Всего в больницах скончались 57 человек, 10 из них - в центральной больнице Ида-Виру. Последняя смерть также произошла в центральной больнице Ида-Виру.