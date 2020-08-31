Пн, 31.08.2020
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Яна Тоом
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  • Выпуск промышленной продукции в Эстонии в июле вернулся к прошлогоднему уровню

Выпуск промышленной продукции в Эстонии в июле вернулся к прошлогоднему уровню

Промышленность.

ФОТО: Caro / Bastian/Caro / Bastian

По данным Департамента статистики, объем производства промышленных предприятий в июле остался на том же уровне, что и в июле прошлого года. Из трех секторов промышленности производство сократилось в обрабатывающей промышленности, но увеличилось в энергетике и горнодобывающей промышленности.

В сравнении с июлем прошлого года в обрабатывающей промышленности произведено на 1% меньше продукции. Тем не менее, по словам аналитика Департамента статистики Хелле Бундер, в июле обрабатывающая промышленность демонстрировала признаки восстановления, поскольку более половины отраслей превысили прошлогодний объем производства. «Из наиболее весомых промышленных отраслей выросло производство электрооборудования, компьютеров и электронного оборудования, а также в деревообработке. При этом снизилось производство изделий из металла и продуктов питания», – сказала Бундер.

На внешний рынок было продано 67% от общего объема продукции обрабатывающей промышленности, наибольшая доля экспортных продаж пришлась на производство компьютеров и электронного оборудования. Согласно неоткорректированным данным, продажи продукции на экспорт уменьшились в сравнении с прошлым годом на 2%, а на внутренний рынок – на 11%.

В соответствии с сезонно откорректированными данными, в промышленности в целом в июле произведено по сравнению с июнем на 3% больше продукции и в обрабатывающей промышленности – на 4% больше.

Производство электроэнергии увеличилось по сравнению с июлем 2019 года на 5%, а производство тепла осталось на том же уровне.

Изменение-индекса-объёма-промышленной-продукции-и-его-тенденция

Изменение индекса объёма промышленной продукции, июль 2020 (%)

Вид деятельности

Динамика в сравнении с прошлым месяцем согласно сезонно откорректированным данным *

Динамика в сравнении с этим же месяцем прошлого года

согласно неоткорректированным данным

согласно откорректированным данным по количеству рабочих дней **

ВСЕГО

2.7

-0.4

-0.4

Энергетика

-0.4

2.9

2.9

Горнодобывающая промышленность

-14.0

1.9

1.9

Обрабатывающая промышленность

4.4

-0.6

-0.6

обработка древесины и производство изделий из древесины

5.9

4.9

5.0

производство продуктов питания

0.2

-3.7

-3.7

производство компьютеров, электронного оборудования и оптических приборов

-5.8

10.8

10.8

производство изделий из металла

-4.7

-7.7

-7.9

производство  электрооборудования

8.8

4.7

4.7

производство мебели

-5.9

3.0

3.1

производство моторно-

транспортных средств

3.3

-10.7

-10.7

производство строительных материалов

2.6

-13.9

-13.9

производство машин и оборудования

4.5

-7.6

-7.6

производство химической продукции

1.6

1.4

1.4

*        Устранены различия в количестве рабочих дней по месяцам и влияние регулярно повторяющихся сезонных факторов. Рассчитывается только для сравнения с предыдущим месяцем.

**      Устранены различия в количестве рабочих дней по месяцам. Рассчитывается только для сравнения с тем же месяцем прошлого года.

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