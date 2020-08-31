Выпуск промышленной продукции в Эстонии в июле вернулся к прошлогоднему уровню

В сравнении с июлем прошлого года в обрабатывающей промышленности произведено на 1% меньше продукции. Тем не менее, по словам аналитика Департамента статистики Хелле Бундер, в июле обрабатывающая промышленность демонстрировала признаки восстановления, поскольку более половины отраслей превысили прошлогодний объем производства. «Из наиболее весомых промышленных отраслей выросло производство электрооборудования, компьютеров и электронного оборудования, а также в деревообработке. При этом снизилось производство изделий из металла и продуктов питания», – сказала Бундер.

На внешний рынок было продано 67% от общего объема продукции обрабатывающей промышленности, наибольшая доля экспортных продаж пришлась на производство компьютеров и электронного оборудования. Согласно неоткорректированным данным, продажи продукции на экспорт уменьшились в сравнении с прошлым годом на 2%, а на внутренний рынок – на 11%.

В соответствии с сезонно откорректированными данными, в промышленности в целом в июле произведено по сравнению с июнем на 3% больше продукции и в обрабатывающей промышленности – на 4% больше.

Производство электроэнергии увеличилось по сравнению с июлем 2019 года на 5%, а производство тепла осталось на том же уровне.

Изменение индекса объёма промышленной продукции, июль 2020 (%)

Вид деятельности Динамика в сравнении с прошлым месяцем согласно сезонно откорректированным данным * Динамика в сравнении с этим же месяцем прошлого года согласно неоткорректированным данным согласно откорректированным данным по количеству рабочих дней ** ВСЕГО 2.7 -0.4 -0.4 Энергетика -0.4 2.9 2.9 Горнодобывающая промышленность -14.0 1.9 1.9 Обрабатывающая промышленность 4.4 -0.6 -0.6 обработка древесины и производство изделий из древесины 5.9 4.9 5.0 производство продуктов питания 0.2 -3.7 -3.7 производство компьютеров, электронного оборудования и оптических приборов -5.8 10.8 10.8 производство изделий из металла -4.7 -7.7 -7.9 производство электрооборудования 8.8 4.7 4.7 производство мебели -5.9 3.0 3.1 производство моторно- транспортных средств 3.3 -10.7 -10.7 производство строительных материалов 2.6 -13.9 -13.9 производство машин и оборудования 4.5 -7.6 -7.6 производство химической продукции 1.6 1.4 1.4

* Устранены различия в количестве рабочих дней по месяцам и влияние регулярно повторяющихся сезонных факторов. Рассчитывается только для сравнения с предыдущим месяцем.