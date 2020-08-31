Выпуск промышленной продукции в Эстонии в июле вернулся к прошлогоднему уровню

По данным Департамента статистики, объем производства промышленных предприятий в июле остался на том же уровне, что и в июле прошлого года. Из трех секторов промышленности производство сократилось в обрабатывающей промышленности, но увеличилось в энергетике и горнодобывающей промышленности.
В сравнении с июлем прошлого года в обрабатывающей промышленности произведено на 1% меньше продукции. Тем не менее, по словам аналитика Департамента статистики Хелле Бундер, в июле обрабатывающая промышленность демонстрировала признаки восстановления, поскольку более половины отраслей превысили прошлогодний объем производства. «Из наиболее весомых промышленных отраслей выросло производство электрооборудования, компьютеров и электронного оборудования, а также в деревообработке. При этом снизилось производство изделий из металла и продуктов питания», – сказала Бундер.
На внешний рынок было продано 67% от общего объема продукции обрабатывающей промышленности, наибольшая доля экспортных продаж пришлась на производство компьютеров и электронного оборудования. Согласно неоткорректированным данным, продажи продукции на экспорт уменьшились в сравнении с прошлым годом на 2%, а на внутренний рынок – на 11%.
В соответствии с сезонно откорректированными данными, в промышленности в целом в июле произведено по сравнению с июнем на 3% больше продукции и в обрабатывающей промышленности – на 4% больше.
Производство электроэнергии увеличилось по сравнению с июлем 2019 года на 5%, а производство тепла осталось на том же уровне.
Изменение индекса объёма промышленной продукции, июль 2020 (%)
Вид деятельности
Динамика в сравнении с прошлым месяцем согласно сезонно откорректированным данным *
Динамика в сравнении с этим же месяцем прошлого года
согласно неоткорректированным данным
согласно откорректированным данным по количеству рабочих дней **
ВСЕГО
2.7
-0.4
-0.4
Энергетика
-0.4
2.9
2.9
Горнодобывающая промышленность
-14.0
1.9
1.9
Обрабатывающая промышленность
4.4
-0.6
-0.6
обработка древесины и производство изделий из древесины
5.9
4.9
5.0
производство продуктов питания
0.2
-3.7
-3.7
производство компьютеров, электронного оборудования и оптических приборов
-5.8
10.8
10.8
производство изделий из металла
-4.7
-7.7
-7.9
производство электрооборудования
8.8
4.7
4.7
производство мебели
-5.9
3.0
3.1
производство моторно-
транспортных средств
3.3
-10.7
-10.7
производство строительных материалов
2.6
-13.9
-13.9
производство машин и оборудования
4.5
-7.6
-7.6
производство химической продукции
1.6
1.4
1.4
* Устранены различия в количестве рабочих дней по месяцам и влияние регулярно повторяющихся сезонных факторов. Рассчитывается только для сравнения с предыдущим месяцем.
** Устранены различия в количестве рабочих дней по месяцам. Рассчитывается только для сравнения с тем же месяцем прошлого года.