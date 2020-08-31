Маргус Линнамяэ покупает сеть кинотеатров Forum Cinemas

По словам члена правления и исполнительного руководителя UP Invest Свена Нуутмана, UP Invest через Apollo Group хорошо представлена в кинобизнесе Эстонии, но приобретение Forum Cinemas поможет компании укрепиться на литовском рынке.

«Из-за распространения коронавируса кинобизнес во всем мире в настоящее время переживает трудные времена, и консолидация компаний неизбежна. В то же время Forum Cinemas - очень хорошо управляемая компания в странах Балтии, и мы очень довольны сделкой», - подтвердил Нуутманн, по словам которого, цель заключается в том, чтобы внести лучшие технологические решения и стандарты обслуживания Apollo и Forum Cinemas во все кинотеатры, обеспечивая посетителям кино еще более качественное развлечение.

Стороны рассчитывают завершить сделку до конца этого года или не позднее начала следующего года. Сделка вступит в силу после одобрения департаментами по конкуренции Эстонии, Латвии и Литвы.

Forum Cinemas OÜ - крупнейший оператор кинотеатров в странах Балтии, его кинотеатры - это Coca-Cola Plaza в Таллинне, Ekraan в Тарту и Centrum cinema в Вильянди. Forum Cinemas имеет один кинотеатр в Латвии и пять в Литве.

Forum Cinemas OÜ принадлежит финской кинематографической компании Finnkino Group, которая, в свою очередь, принадлежит Odeon Group, которая с марта 2017 года принадлежит американской сети кинотеатров AMC.

Инвестиционная компания UP Invest специализируется на инвестициях в здравоохранение, СМИ, недвижимость, розничную торговлю, розничные услуги и венчурные инвестиции в экологически чистые технологии. UP Invest принадлежит холдингу MM Grupp, владельцами которого являются Маргус Линнамяэ и Ивар Венделин.