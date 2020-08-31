Lux Express открывает осенний сезон увеличением числа отправлений на популярных маршрутах

На линии Таллинн-Тарту с сегодняшнего дня число отправлений увеличится до 23 в обе стороны. Среди прочего будут восстановлены ранние утренние отправления: в 7:00 из Таллинна в направлении Тарту и в 6:00 из Тарту в направлении Таллинна.

На маршруте Таллинн-Выру будет возобновлен еще один ежедневный рейс в обоих направлениях, в результате чего на Lux Express можно будет путешествовать из столицы в Выру и из Выру в Таллинн четыре раза в день.

Lux Express увеличит и количество рейсов по маршруту Таллинн-Курессааре: автобусы также будут курсировать в обоих направлениях четыре раза в день.

Следующее крупное уплотнение маршрутной сети Lux Express запланировал уже на начало октября, когда на основании прогнозируемого увеличения числа пассажиров для обеспечения их комфортного обслуживания на маршруте Таллинн-Тарту добавятся еще семь отправлений в обоих направлениях – в те дни, когда спрос наиболее высок.

По словам коммерческого директора Lux Express в Эстонии Ингмара Рооса, влияние затронувшего все общество коронавируса по-прежнему ощущается и в междугороднем автобусном сообщении: «Мы до сих пор не полностью восстановили пассажиропоток и число ежедневно обслуживаемых рейсов. Объем в сентябре, даже после возобновления нескольких отправлений, прогнозируется на уровне 78% от прошлогоднего. С октября, если мы сможем добавить больше отправлений, получение разрешений на которые сейчас в процессе производства, этот показатель вырастет до 83% от прошлогоднего уровня».

По словам Рооса, прошедшая весна и лето положительно сказались на активности внутреннего туризма, причем, для путешествий между разными городами Эстонии и Балтии, прежде всего, молодое поколение предпочитало не автомобили, а комфортабельные автобусы.