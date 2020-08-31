Бывший судья РПЛ вызвал Романа Широкова на бойцовский поединок

"Всем привет! Меня зовут Игорь Федотов, я - бывший арбитр Премьер-лиги. Сегодня я хочу вызвать на поединок по правилам ММА Романа Широкова после тех событий, где он избил арбитра на футбольном поле. Роман, я тебя вызываю со всеми причиндалами - с секундантами, я сниму ринг, вызову врачей", - заявил Федотов на ютуб-канале "Борзыкин".

"Я постараюсь, чтобы на своих ногах ты оттуда не ушел. Если ты такой крутой, то должен принять мой вызов", - добавил он.

Напомним, что пострадавший от ноги Широкова арбитр снял побои и подал заявление в полицию, а его адвокат потребовал квалифицировать действия футболиста как покушение на убийство. По заявленным статьям УК РФ ранее не судимому Широкову может грозить до 10 лет лишения свободы.