СМИ: температура Навального перед эвакуацией в Берлин была 34,2 градуса

Cinema for Peace - немецкий фонд, организовавший эвакуацию Навального из России в Германию. При этом "Медуза" отмечает, что на сайте и в соцсетях фонда такого сообщения нет.

РИА Новости же сообщает, что фонд обнародовал пресс-релиз с новыми деталями о транспортировке Навального.

"После целого дня дипломатических усилий на всех уровнях и подготовки собственного медицинского отчета с чрезвычайно тревожными результатами и низкой температурой в 34,2 градуса мы наконец получили в 22:00 по местному времени решение перевезти пациента в пятницу ночью", - говорится в поступившем в РИА "Новости" пресс-релизе фонда.

Галерея: Алексея Навального доставили в клинику в Берлине

Напомним, 20 августа на пути из Томска в Москву Навальный почувствовал себя плохо в самолете. Лайнер пришлось экстренно посадить в Омске. Навального госпитализировали, он впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Российские врачи заявили, что не обнаружили в его организме ядов. В качестве основной причины ухудшения самочувствия медики назвали резкое понижение уровня сахара в крови, которое вызвало нарушение обмена веществ.

С 22 августа Навальный находится в берлинской клинике Charité, куда его доставили по просьбе родственников для лечения.

24 августа врачи Charité заявили, что результаты клинических исследований указывают на отравление политика веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.