Первый раз в ковидный класс. Как в Европе будут учить детей, несмотря на коронавирус

Германия - открыться и закрыться

В Германии нет единого «праздника знаний» - там учебный год в школах начался не 1 сентября, а в августе, причем в разных землях - в разные дни.

Школьники в Дуйсбурге, Северный Рейн-Вестфалия EPA В немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия школьникам велено ходить в масках

И уже тысячам немецких школьников, как сообщает местная пресса, снова пришлось отправиться на карантин: число заражений в Германии, как и практически во всей Европе, растет, и в школах тоже обнаруживаются новые носители вируса.

Рекомендации школам, как защищаться от коронавируса, в каждой немецкой земле - тоже свои, и каждая школа сама решает, каким из них следовать. Хотя меры, конечно, во многом совпадают: маски, дезинфекция, проветривание, уменьшенные классы-группы и разделение потоков.

Франция - мыть руки по десять раз на дню

Во Франции, где число заражений тоже снова быстро растет, либеральничать не стали и ввели строгие обязательные правила для всех.

Франция, школа в Ницце Reuters Во Франции не стали оставлять вопрос о масках на усмотрение регионов и школ, а предписали носить их всем, от малышей до старшеклассников

Все ученики колледжей и лицеев, то есть средних (с 11 лет) и старших классов, а также учителя, должны носить маски.

Все школьники и учителя обязаны мыть или дезинфицировать руки минимум несколько раз в день: перед входом в школу, перед едой, до и после каждой перемены, после туалета и дома после школы.

Кроме того, школьникам и учителям рекомендовано чихать всегда в одноразовые салфетки (а школам - обеспечить запас салфеток и урны), не обниматься и не здороваться за руку при встрече, и держать дистанцию в один метр там, где это возможно.

Если весной, когда французские школы снова открылись после первой волны коронавируса, родители могли свободно решать, отправлять ли ребенка в школу, то теперь очная учеба сделана по умолчанию обязательной, а если кто-то хочет все-таки оставить ребенка дома, то должен подать прошение местным властям.

Испания - маски на малышах и пятикратное омовение рук

В Испании - самая тяжелая обстановка во всей Европе. Число новых обнаруженных заражений коронавирусом за две недели в августе там составило 145 человек на 100 тысяч населения (во Франции - 51, в Британии - 21, в Германии - 16, в Эстонии - 9, в Латвии - 2,7).

премьер-министр Испании Педро Санчес Reuters «Учебный год должен начаться как обычно», - сказал испанский премьер Педро Санчес, и его правительство договорилось с регионами об открытии школ в этих очень необычных условиях

Однако число тяжелых больных и смертей в Испании остается сравнительно низким, и школы в стране решено открыть - только не 1-го, а 4-го сентября.

«Учебный год должен начаться как обычно», - сказал премьер-министр Педро Санчес в конце августа, незадолго до совещания его правительства с властями всех регионов Испании, на котором и было решено открыть школы.

При этом всем ученикам, начиная с шестилетнего возраста, предписано носить маски, мыть руки не меньше пяти раз в день и стараться по возможности соблюдать дистанцию в полтора метра.

На входе в школу будут измерять температуру; поверхности предписано регулярно дезинфицировать, а помещения - проветривать.