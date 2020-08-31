Автопилот Tesla научился распознавать знаки ограничения скорости при помощи камер

Теперь, когда камера электрокара будет замечать знак, система предупредит водителя о действующем на этом участке дороги ограничении скорости. Также после обновления электромобили Tesla будут подавать звуковой сигнал при переключении светофора на зеленый свет.

Как напоминает The Verge , глава Tesla Илон Маск еще в 2018 году обещал, что электромобили компании в скором времени научаться реагировать на светофоры и дорожные знаки. Тогда же он говорил, что система автопилот позволит машинам совершать поездки в полностью автономном режиме уже в 2020 году. Однако на практике этого не произошло - система автопилота, которая стоит около 7 тыс. долларов по-прежнему является лишь помощником водителя и требует контроля. Периодически владельцы Tesla из разных стран попадают в ДТП из-за чрезмерного доверия электронике.