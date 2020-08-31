Новые распоряжения правительства в связи с ситуацией вокруг коронавируса

2) лица, указанные в пунктах 11 и 12;

3) лица, указанные в пункте 2, которые прибыли непосредственно из Латвийской Республики или Литовской Республики;

4) указанные в пункте 2 лица, которые прибыли непосредственно из Финляндской Республики и целью их пребывания в Финляндии были работа или исполнение прочих договорных обязательств, обучение в зарегистрированном в Финляндии учебном заведении или неотложная семейная причина, прежде всего, это встреча с ближайшими родственниками, похороны, свадьба и случаи болезни;

5) лица, указанные в пункте 2, которые прибыли непосредственно из Финляндской Республики и которые непосредственно перед прибытием в Эстонскую Республику находились на территории Финляндской Республики не менее 14 дней подряд; 6) лица, указанные в пунктах 2 и 121, которые в течение последних 14 дней находились в государствах-членах Европейского союза или государствах шенгенского соглашения, а также в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии или Княжестве Андорра, Княжестве Монако, Республике Сан-Марино и государстве-городе Ватикан (Святой Престол), если за последние 14 дней в указанной стране совокупное количество положительных тестов на коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, составило 16 или меньше на 100 000 человек.

Министерство иностранных дел публикует на своем сайте список стран, указанных в настоящем подпункте, а также список тех стран, в которых совокупное количество положительных тестов на коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, за последние 14 дней превышает 16 на 100 000 человек. На указанных в настоящем пункте лиц не распространяются ограничения, введенные пунктами 1 и 2 постановления Правительства Республики № 282 от 19 августа 2020 года «Необходимые для предотвращения распространения заболевания COVID-19 ограничения на свободное передвижение, а также на проведение публичных собраний и публичных мероприятий» также в случае, если совокупное количество положительных тестов на коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, за последние 14 дней составляет от 16 до 17,6 на 100 000 человек, и если этот показатель в течение последнего 7-дневного периода не увеличивался. При публикации списков вышеуказанных стран Министерство иностранных дел исходит из приведенного в настоящем пункте;

7) лица, указанные в пункте 122 , кроме случаев, когда за последние 14 дней в государстве, откуда они прибыли, совокупное количество положительных тестов на коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, составило более 16 на 100 000 человек;

8) лица, указанные в пункте 2, которые прибыли из государства, указанного в пункте 122, кроме случаев, когда за последние 14 дней совокупное количество положительных тестов на коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, в этом государстве составило более 16 на 100 000 человек;