Банк Эстонии: превзошедшая прогнозы ситуация в экономике позволит сэкономить на ее поддержке

Экономический спад во II квартале на 6,9% означает, что ситуация в эстонской экономике оказалась заметно лучше, чем прогнозировалось весной, пишет Rus.ERR.
По оценке Банка Эстонии, более высокие по сравнению с прогнозом показатели объясняются восстановлением экспортных рынков, принятыми правительством мерами по поддержке экономики, общим успехом реагирования Эстонии на эпидемию коронавируса, а также тем обстоятельством, что в ряде секторов реакция на кризис проявляется с задержкой по времени.
В перспективах экономики на ближайшие месяцы сохраняется высокая неопределенность, а предприятия и домохозяйства настроены пессимистично и осторожно.
Новый рост числа заражений указывает на вероятность возобновления определенных ограничений в экономике, что может повлиять и на ее показатели.
Однозначный прогноз на третий квартал пока дать сложно, потому что часть показателей указывает на преодоление прошлогоднего уровня уже в июле, однако низкий уровень уверенности компаний и домохозяйств не способствует дальнейшему росту.