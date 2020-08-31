Банк Эстонии: превзошедшая прогнозы ситуация в экономике позволит сэкономить на ее поддержке

По оценке Банка Эстонии, более высокие по сравнению с прогнозом показатели объясняются восстановлением экспортных рынков, принятыми правительством мерами по поддержке экономики, общим успехом реагирования Эстонии на эпидемию коронавируса, а также тем обстоятельством, что в ряде секторов реакция на кризис проявляется с задержкой по времени.

В перспективах экономики на ближайшие месяцы сохраняется высокая неопределенность, а предприятия и домохозяйства настроены пессимистично и осторожно.

Новый рост числа заражений указывает на вероятность возобновления определенных ограничений в экономике, что может повлиять и на ее показатели.