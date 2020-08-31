В Лондоне из опасения теракта истребители перехватили пассажирский самолет Ryanair

Два истребителя Typhoon сопроводили пассажирский самолет в лондонский аэропорт Станстед после сообщения о потенциальной угрозе. В туалете лайнера были найдены "подозрительные предметы", сообщает РБК со ссылкой на Daily Mail.
Капитан самолета сообщил об угрозе британским властям. После этого истребители поднялись в небо для сопровождения воздушного судна.
Отмечается, что полиция арестовала двух мужчин по подозрению в терроризме. 34-летний мужчина из Кувейта и 48-летний мужчина из Италии были задержаны в аэропорту Лондона около 7 часов вечера по местному времени в воскресенье.
Сообщается, что речь идет о самолета компании Ryanair, летевшем из Вены.
Пассажиры в Станстеде, ожидающие вылета в Вену, были переведены в запасной самолет, чтобы минимизировать задержку рейса, сказал представитель авиакомпании.
Пассажиры на борту говорят, что самолет был окружен вооруженной полицией из полиции Эссекса после того, как он подъехал к изолированной части аэропорта. Истребители несколько раз облетели аэропорт, прежде чем пассажирский самолет приземлился на месте.