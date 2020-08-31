В Лондоне из опасения теракта истребители перехватили пассажирский самолет Ryanair

Капитан самолета сообщил об угрозе британским властям. После этого истребители поднялись в небо для сопровождения воздушного судна.

Отмечается, что полиция арестовала двух мужчин по подозрению в терроризме. 34-летний мужчина из Кувейта и 48-летний мужчина из Италии были задержаны в аэропорту Лондона около 7 часов вечера по местному времени в воскресенье.

Сообщается, что речь идет о самолета компании Ryanair, летевшем из Вены.

Пассажиры в Станстеде, ожидающие вылета в Вену, были переведены в запасной самолет, чтобы минимизировать задержку рейса, сказал представитель авиакомпании.