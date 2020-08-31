В Эстонии появятся посылочные автоматы с замками на каждой ячейке

Предприятие Itella Smartpost начало установку новых посылочных терминалов, на каждой дверце которых есть свой замок с PIN-клавиатурой для ускорения процесса выдачи посылок, пишет Rus.ERR.
«У терминалов нет центральной консоли, то есть на дверце каждой ячейки есть свой замок с PIN-клавиатурой, поэтому в одном посылочном терминале могут получать свои посылки одновременно несколько людей, ведь больше не нужно стоять в очереди к консоли», – рассказал директор коммерческого подразделения по доставке посылок Itella Рауно Паррас.
Паррас подчеркнул, что принятие к использованию новых терминалов не приведет к заметным изменениям для потребителя.
Сначала в новых посылочных терминалах будут выдаваться только посылки, присланные из-за рубежа, «затем мы начнем осуществлять доставку посылок по Эстонии, и, наконец, добавим на новые терминалы возможность возврата и отправки посылок», – пояснил Паррас.
Новые белые посылочные терминалы будут устанавливать поэтапно по всей Эстонии, при этом параллельно будут работать и нынешние синие посылочные терминалы.