Пн, 31.08.2020
Ситуация, когда мы работали дистанционно, сделала из совершенно обычных детей детей с особыми образовательными потребностями. Андрей Канте
Андрей Канте
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • В Эстонии появятся посылочные автоматы с замками на каждой ячейке

В Эстонии появятся посылочные автоматы с замками на каждой ячейке

Посылочный автомат

ФОТО: Itella

Предприятие Itella Smartpost начало установку новых посылочных терминалов, на каждой дверце которых есть свой замок с PIN-клавиатурой для ускорения процесса выдачи посылок, пишет Rus.ERR.

«У терминалов нет центральной консоли, то есть на дверце каждой ячейки есть свой замок с PIN-клавиатурой, поэтому в одном посылочном терминале могут получать свои посылки одновременно несколько людей, ведь больше не нужно стоять в очереди к консоли», – рассказал директор коммерческого подразделения по доставке посылок Itella Рауно Паррас.

Паррас подчеркнул, что принятие к использованию новых терминалов не приведет к заметным изменениям для потребителя.

Сначала в новых посылочных терминалах будут выдаваться только посылки, присланные из-за рубежа, «затем мы начнем осуществлять доставку посылок по Эстонии, и, наконец, добавим на новые терминалы возможность возврата и отправки посылок», – пояснил Паррас. 

Новые белые посылочные терминалы будут устанавливать поэтапно по всей Эстонии, при этом параллельно будут работать и нынешние синие посылочные терминалы. 

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