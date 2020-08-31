В Эстонии появятся посылочные автоматы с замками на каждой ячейке

«У терминалов нет центральной консоли, то есть на дверце каждой ячейки есть свой замок с PIN-клавиатурой, поэтому в одном посылочном терминале могут получать свои посылки одновременно несколько людей, ведь больше не нужно стоять в очереди к консоли», – рассказал директор коммерческого подразделения по доставке посылок Itella Рауно Паррас.

Паррас подчеркнул, что принятие к использованию новых терминалов не приведет к заметным изменениям для потребителя.

Сначала в новых посылочных терминалах будут выдаваться только посылки, присланные из-за рубежа, «затем мы начнем осуществлять доставку посылок по Эстонии, и, наконец, добавим на новые терминалы возможность возврата и отправки посылок», – пояснил Паррас.