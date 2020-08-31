Страны Балтии вводят совместные санкции против белорусских лидеров

В санкционный список внесены около 30 человек, связанных с фальсификацией результатов прошедших в августе в Белоруссии президентских выборов и насилием над демонстрантами.

Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что это первый шаг по оказанию давления на нынешние власти в Белоруссии, и санкции в дальнейшем могут быть расширены.

Принципиальное решение ввести санкции против белорусского руководства было принято и на уровне ЕС, однако их согласование займет больше времени.