Страны Балтии вводят совместные санкции против белорусских лидеров

Эстония, Латвия и Литва объявят в понедельник о совместных санкциях против белорусских лидеров, включая президента страны Александра Лукашенко, пишет Rus.ERR.
В санкционный список внесены около 30 человек, связанных с фальсификацией результатов прошедших в августе в Белоруссии президентских выборов и насилием над демонстрантами.
Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что это первый шаг по оказанию давления на нынешние власти в Белоруссии, и санкции в дальнейшем могут быть расширены.
Принципиальное решение ввести санкции против белорусского руководства было принято и на уровне ЕС, однако их согласование займет больше времени.
Согласно позиции ЕС, белорусские власти фальсифицировали результаты президентских выборов 9 августа в пользу Лукашенко, который занимает пост главы государства с 1994 года.