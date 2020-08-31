Пн, 31.08.2020
Ситуация, когда мы работали дистанционно, сделала из совершенно обычных детей детей с особыми образовательными потребностями. Андрей Канте
Андрей Канте
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Страны Балтии вводят совместные санкции против белорусских лидеров

Страны Балтии вводят совместные санкции против белорусских лидеров

Александр Лукашенко и его сын Николай

ФОТО: скриншот c spletnik.ru

Эстония, Латвия и Литва объявят в понедельник о совместных санкциях против белорусских лидеров, включая президента страны Александра Лукашенко, пишет Rus.ERR.

В санкционный список внесены около 30 человек, связанных с фальсификацией результатов прошедших в августе в Белоруссии президентских выборов и насилием над демонстрантами.

Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что это первый шаг по оказанию давления на нынешние власти в Белоруссии, и санкции в дальнейшем могут быть расширены.

Принципиальное решение ввести санкции против белорусского руководства было принято и на уровне ЕС, однако их согласование займет больше времени.

Согласно позиции ЕС, белорусские власти фальсифицировали результаты президентских выборов 9 августа в пользу Лукашенко, который занимает пост главы государства с 1994 года.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back