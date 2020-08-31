Пн, 31.08.2020
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Андрей Канте
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  • Без капитального ремонта 86 лет: Таллиннский дом искусств ходатайствует о 5,5 млн евро

Без капитального ремонта 86 лет: Таллиннский дом искусств ходатайствует о 5,5 млн евро

Капитального ремонта в Таллиннском доме искусств не было со времен постройки

ФОТО: kunstihoone.ee

Таллиннский дом искусств ходатайствует в фонде "Капитал культуры" о выделении 5,5 млн евро на реновацию своего здания на площади Вабадузе, пишет Rus.ERR.

По словам директора Дома искусств Пауля Агурайуя, здание в 1934 году построили на средства "Эстонского капитала культуры", потому что уже в те годы его считали символом как в плане формы, так и содержания.

Сейчас оно амортизировано, в его стенах появились трещины, нет вентиляции, в неудовлетворительном состоянии находится и система отопления (часть электросистемы и системы отопления не менялась с 1934 года). 

Государство инвестирует в объекты культуры в среднем 24,6 млн евро в год, но средства между сферами распределяются неравномерно и инвестиции в основном касаются музеев, отметил он.

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