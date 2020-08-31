Без капитального ремонта 86 лет: Таллиннский дом искусств ходатайствует о 5,5 млн евро

По словам директора Дома искусств Пауля Агурайуя, здание в 1934 году построили на средства "Эстонского капитала культуры", потому что уже в те годы его считали символом как в плане формы, так и содержания.

Сейчас оно амортизировано, в его стенах появились трещины, нет вентиляции, в неудовлетворительном состоянии находится и система отопления (часть электросистемы и системы отопления не менялась с 1934 года).