Без капитального ремонта 86 лет: Таллиннский дом искусств ходатайствует о 5,5 млн евро

Таллиннский дом искусств ходатайствует в фонде "Капитал культуры" о выделении 5,5 млн евро на реновацию своего здания на площади Вабадузе, пишет Rus.ERR.
По словам директора Дома искусств Пауля Агурайуя, здание в 1934 году построили на средства "Эстонского капитала культуры", потому что уже в те годы его считали символом как в плане формы, так и содержания.
Сейчас оно амортизировано, в его стенах появились трещины, нет вентиляции, в неудовлетворительном состоянии находится и система отопления (часть электросистемы и системы отопления не менялась с 1934 года).
Государство инвестирует в объекты культуры в среднем 24,6 млн евро в год, но средства между сферами распределяются неравномерно и инвестиции в основном касаются музеев, отметил он.