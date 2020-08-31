Индонезийские ученые нашли мутировавший штамм коронавируса

Индонезийские ученые назвали мутировавший штамм коронавируса «Мутация D614G», пишет The Star.

«По предварительной информации, мутировавший штамм коронавируса обнаружили примерно у 40% всех инфицированных в стране», — сообщил глава находящегося в Джакарте Института молекулярной биологии им. Эйкмана Амин Соебандрио.

Он добавил, что сейчас ученые занимаются дополнительными исследованиями для получения более точной информации.

Им уже удалось узнать, что передача мутировавшего D614G происходит быстрее. При этом Соебандрио рассказал, что пока у специалистов нет научных данных, которые точно бы установили более тяжелую переносимость этого штамма коронавируса.

О появлении нового штамма ранее сообщали представители ВОЗ. Мутации тогда были обнаружены в Европе, Мексике, Бразилии, а также в китайском городе Ухань. В начале августа наличие измененного штамма подтвердили и на Филиппинах.