Пн, 31.08.2020
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Борис Тух
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  • Светлана Тихановская выступит в Совбезе ООН по приглашению Эстонии
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Светлана Тихановская выступит в Совбезе ООН по приглашению Эстонии

Светлана Тихановская.

ФОТО: PETRAS MALUKAS/AFP

В пятницу оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выступит на заседании Совета Безопасности ООН.

Выехавшая под давлением белорусских властей в Вильнюс Тихановская выступит в Совбезе ООН по видеосвязи по приглашению Эстонии, сообщает Rus.ERR со ссылкой на Reuters.

Светлана Тихановская баллотировалась на прошедших 9 августа в Белоруссии президентских выборах вместо своего супруга Сергея Тихановского - популярного блогера, который был арестован перед выборами.

После оглашения результатов выборов, победителем которых был объявлен действующий президент Александр Лукашенко, в Белоруссии начались массовые протесты против фальсификации их результатов.

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