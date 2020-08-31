Светлана Тихановская выступит в Совбезе ООН по приглашению Эстонии

Выехавшая под давлением белорусских властей в Вильнюс Тихановская выступит в Совбезе ООН по видеосвязи по приглашению Эстонии, сообщает Rus.ERR со ссылкой на Reuters.

Светлана Тихановская баллотировалась на прошедших 9 августа в Белоруссии президентских выборах вместо своего супруга Сергея Тихановского - популярного блогера, который был арестован перед выборами.

После оглашения результатов выборов, победителем которых был объявлен действующий президент Александр Лукашенко, в Белоруссии начались массовые протесты против фальсификации их результатов.