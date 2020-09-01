Видео ⟩ Странный маневр водителя чуть не закончился для велосипедиста серьезными травмами

В Facebook-сообществе EZ-дуны нередко публикуются записи с видеорегистраторов, после просмотра которых многие могут серьезно задуматься о том, что безопаснее всего просто оставаться дома и никуда не выходить.
Не стал исключением ролик, опубликованный в группе на днях. Главными действующими лицами стали внедорожник Land Rover и велосипедист. На видео видно, как проезжающий мимо едущего по краю проезжей части велосипедиста внедорожник внезапно дергается вправо: как будто пытаясь сбить велосипедиста. К счастью, велосипедисту удается избежать столкновения. Когда велосипедист настигает остановившийся на светофоре автомобиль и пытается снять на телефон водителя и машину, внедорожник срывается с места и уезжает.
Кто-то может предположить, что странный маневр водителя Land Rover обусловлен поведением велосипедиста. Например, можно было бы предположить, что незадолго до этого велосипедист мог каким-то образом помешать автомобилю. Но второе видео лишь подтверждает, что какого-либо конфликта данному инциденту не предшествовало.
По словам руководителя Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Ханнеса Кулламяэ, для выяснения обстоятельств запечатленной на видео ситуации будет начато производство, также полиция планирует провести беседу с обеими сторонами.
"Такое поведение со стороны водителя непозволительно. Вне зависимости от причины, по которой водитель так повел себя, на дороге нельзя намеренно создавать опасные ситуации. Если на дороге кто-то замечает опасную ситуацию, в первую очередь следует сообщить об этом на номер 112, чтобы мы смогли быстро отреагировать", - сказал Кулламяэ.