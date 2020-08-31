Итальянский журналист: Миранчук станет одним из лучших игроков Серии A в новом сезоне

«Миранчук принял правильное решение уезжать в Европу в данный момент. Сейчас у него такой возраст, что пришла пора пробовать себя в зарубежном чемпионате. В «Аталанте» у Миранчука перспектив больше, чем в сегодняшнем «Локомотиве», она может быть для него очень хорошим местом, чтобы там развиваться. Мы видим, что «Аталанта» играет в атакующий футбол, и квалифицированные футболисты раскрывают в ней свои сильные качества. Бергамаскам наверняка будет сложнее повторить сюрпризы прошлого сезона, но Миранчук, на мой взгляд, станет одним из лучших игроков Серии A в новом сезоне. И в Лиге чемпионов, конечно, он тоже способен выступить хорошо», — приводит слова Браги «Евро-Футбол.Ру».