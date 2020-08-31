Эстония ввела санкции в отношении 30 белорусских чиновников, включая Александра и Виктора Лукашенко

Эти люди сыграли ключевую роль в фальсификации результатов выборов в Белоруссии и применении насилия в отношении мирных протестующих.

Пятилетний запрет на въезд в Эстонскую Республику (с 31 августа 2020 до 30 августа 2025 года) установлен для Александра Лукашенко, министра внутренних дел Белоруссии, министра юстиции и генпрокурора, служащих администрации президента, членов Центральной избирательной комиссии Белоруссии и представителей силовых структур.

«Санкциями мы показываем, что очень серьезно относимся к нарушению прав человека в Белоруссии. В то же время мы считаем важным не наказывать белорусский народ», - сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. Он отметил, что Эстония поддерживает стремления белорусов в достижении демократических изменений.

Вместе с Эстонией список лиц, которым запрещен въезд, обнародовали Латвия и Литва . Кроме того, разрабатываются санкции Европейского союза.