Пн, 31.08.2020
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Алексей Бляхин
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  • Эстония ввела санкции в отношении 30 белорусских чиновников, включая Александра и Виктора Лукашенко

Эстония ввела санкции в отношении 30 белорусских чиновников, включая Александра и Виктора Лукашенко

Александр Лукашенко.

ФОТО: STRINGER/REUTERS

Сегодня, 31 августа, Министерство иностранных дел обнародовало список из 30 белорусских чиновников, которым на основании Закона о международных санкциях запрещен въезд в нашу страну.

Эти люди сыграли ключевую роль в фальсификации результатов выборов в Белоруссии и применении насилия в отношении мирных протестующих.

Пятилетний запрет на въезд в Эстонскую Республику (с 31 августа 2020 до 30 августа 2025 года) установлен для Александра Лукашенко, министра внутренних дел Белоруссии, министра юстиции и генпрокурора, служащих администрации президента, членов Центральной избирательной комиссии Белоруссии и представителей силовых структур.

«Санкциями мы показываем, что очень серьезно относимся к нарушению прав человека в Белоруссии. В то же время мы считаем важным не наказывать белорусский народ», - сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. Он отметил, что Эстония поддерживает стремления белорусов в достижении демократических изменений.

Вместе с Эстонией список лиц, которым запрещен въезд, обнародовали Латвия и Литва . Кроме того, разрабатываются санкции Европейского союза.

С полным списком белорусских чиновников, попавших под санкции, можно ознакомиться здесь.

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