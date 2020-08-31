Этнолог: я очень хорошо понимаю, что объединяет всю русскоязычную общину Эстонии

Если вы захотите найти в Эстонии русского, который скажет, что его никогда не дискриминировали и все в порядке, то вы его найдете. Точно так же вы при желании найдете русского, который утверждает, что в Эстонии действует фашистский режим апартеида, сообщает этнолог и антрополог Аймар Вентсель Rus.ERR.
«Кажется, по мнению большинства эстонцев, главное в интеграции русскоязычного населения – чтобы люди выучили эстонский язык и успешно сдали экзамен на гражданство.
Языковые навыки эстонских русских постоянно улучшаются, даже в Нарве меня пытаются (иногда вполне успешно) обслужить на эстонском языке, но тема интеграции своей актуальности не теряет.
Когда в очередной раз становится актуальной тема закрытия русскоязычных школ и местные активисты выступают против, то я всегда встречаю эстонского русского, считающего, что на самом деле нужно радикально закрыть все русскоязычные школы и наконец-то положить конец разговорам о том, что русским платят меньше, чем эстонцам.
Я очень хорошо понимаю, что объединяет всю русскоязычную общину Эстонию. Это пресыщение от постоянной интеграции. Во времена, когда в Эстонии чуть не появился президент с русскими корнями, было бы, мягко говоря, нелепо утверждать, что почти треть населения – это проблема», - сказал Аймар Вентсель.