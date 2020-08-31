Этнолог: я очень хорошо понимаю, что объединяет всю русскоязычную общину Эстонии

«Кажется, по мнению большинства эстонцев, главное в интеграции русскоязычного населения – чтобы люди выучили эстонский язык и успешно сдали экзамен на гражданство.

Языковые навыки эстонских русских постоянно улучшаются, даже в Нарве меня пытаются (иногда вполне успешно) обслужить на эстонском языке, но тема интеграции своей актуальности не теряет.

Когда в очередной раз становится актуальной тема закрытия русскоязычных школ и местные активисты выступают против, то я всегда встречаю эстонского русского, считающего, что на самом деле нужно радикально закрыть все русскоязычные школы и наконец-то положить конец разговорам о том, что русским платят меньше, чем эстонцам.