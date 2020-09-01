От редакции ⟩ К борьбе за знания будьте готовы!
В этом учебном году 1 сентября станет особенным: и не только потому, что День знаний всегда особенный, но еще и по той простой причине, что именно сейчас знаний о том, каким может сложиться этот год, меньше, чем бывает обычно.
И все же от того, что мы впервые встречаем этот день во время эпидемии, он не становится менее праздничным и трепетным, особенно для тех школьников, которые пойдут в школу впервые. А также, разумеется, для их родителей, которые готовятся не расплакаться при виде вчерашних малышей, торжественно топающих в школу с гладиолусами наперевес.
Редакция Rus.Postimees поздравляет учеников, родителей и учителей с началом нового учебного года (а также сочувствует и соболезнует им в связи с окончанием отпуска и каникул) и желает всем причастным, чтобы процесс просвещения протекал для них с удовольствием и интересом.
А чтобы вам не было скучно, мы приготовили для вас небольшой тест о школе. Проверьте свои знания и будьте готовы к приобретению новых!