От редакции ⟩ К борьбе за знания будьте готовы!

И все же от того, что мы впервые встречаем этот день во время эпидемии, он не становится менее праздничным и трепетным, особенно для тех школьников, которые пойдут в школу впервые. А также, разумеется, для их родителей, которые готовятся не расплакаться при виде вчерашних малышей, торжественно топающих в школу с гладиолусами наперевес.