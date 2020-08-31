Пн, 31.08.2020
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Борис Тух
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Жеребьевка Лиги Европы: "Флора" сыграет дома с "Рейкьявиком"

Таллиннская "Флора"

ФОТО: ARMANDO BABANI / EPA

В понедельник, 31 августа, состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА: вылетевшие из Лиги чемпионов футболисты таллиннской "Флоры" в родных стенах сыграют с исландским клубом "Рейкьявик", пишет Rus.ERR.

"Рейкьявик" рекордные 27 раз становился чемпионом Исландии, в том числе и в прошлом сезоне.

"Рейкьявик", как и "Флора", вылетел из Лиги чемпионов, проиграв на выезде "Селтику" из Глазго со счетом 0:6. 

Матч первого отборочного раунда Лиги Европы между "Нымме Калью" и словенской "Мурой" в Таллинне не состоялся из-за связанных с коронавирусом проблем и был перенесен в Будапешт.

Игра состоится 10 сентября, в случае победы "Калью" во втором раунде встретится с датским "Орхус", занявшим в прошлом сезоне третье место в национальном первенстве.

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