Жеребьевка Лиги Европы: "Флора" сыграет дома с "Рейкьявиком"

В понедельник, 31 августа, состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА: вылетевшие из Лиги чемпионов футболисты таллиннской "Флоры" в родных стенах сыграют с исландским клубом "Рейкьявик", пишет Rus.ERR.
"Рейкьявик" рекордные 27 раз становился чемпионом Исландии, в том числе и в прошлом сезоне.
"Рейкьявик", как и "Флора", вылетел из Лиги чемпионов, проиграв на выезде "Селтику" из Глазго со счетом 0:6.
Матч первого отборочного раунда Лиги Европы между "Нымме Калью" и словенской "Мурой" в Таллинне не состоялся из-за связанных с коронавирусом проблем и был перенесен в Будапешт.
Игра состоится 10 сентября, в случае победы "Калью" во втором раунде встретится с датским "Орхус", занявшим в прошлом сезоне третье место в национальном первенстве.