Жеребьевка Лиги Европы: "Флора" сыграет дома с "Рейкьявиком"

"Рейкьявик" рекордные 27 раз становился чемпионом Исландии, в том числе и в прошлом сезоне.

"Рейкьявик", как и "Флора", вылетел из Лиги чемпионов, проиграв на выезде "Селтику" из Глазго со счетом 0:6.

Матч первого отборочного раунда Лиги Европы между "Нымме Калью" и словенской "Мурой" в Таллинне не состоялся из-за связанных с коронавирусом проблем и был перенесен в Будапешт.