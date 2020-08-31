Пеэтер Хельме об обвинении: я не сделал ни одного непристойного предложения

«Я никому, ни несовершеннолетним, ни взрослым, не сделал ни одного непристойного предложения, никого никуда не звал, ни с кем нигде не встречался, никого не видел. И что самое важное — я не говорил ни с одним несовершеннолетним, и это прекрасно выходит из тех материалов, которые есть в вашем распоряжении», - прокомментировал Хельме обвинения.

В понедельник было прекращено изучение доказательств, так как суду остался непонятен принцип работы интернет-чата Armastussaal. Ранее в качестве свидетеля дослушали показания создателя Armastusesaal Ярмо Кинда, который рассказал, как в 1999 году создал интернет-чат. По его словам, в определенных случаях пользователей, которые нарушают правила Armastusesaal, могут удалить из интернет-чата, но по факту невозможно проверить, сидят на сайте только взрослые или и несовершеннолетние и ведут ли они между собой запрещенные разговоры.

Когда суд попросил создателя Armastusesaal показать, как зайти в чат и каким образом отображаются имена пользователей, Хельме рассмеялся, на что судья Мерле Партс сделала ему замечание. «Шутка вспомнилась», - оправдал подсудимый свой смех.

Согласно обвинению, Пеэтер Хельме в интернет-чате Armastusesaal использовал ник m41tln. Эту на первый взгляд бессмысленную и случайную комбинацию символов Хельме выбрал сознательно для того, чтобы охарактеризовать себя: мужчина, 41 год, живет в Таллинне. Подобный способ представления себя там является обычным делом: достаточно много, чтобы у других была информация для выбора потенциального собеседника, и достаточно мало, чтобы все-таки сохранять анонимность.

В Armastusesaal часто с помощью реальных данных в именах пользователей можно выбрать среди участников того, с кем хотите пообщаться наедине. 8 октября 41-летний Хельме обратился к человеку с ником Marleen12, которому, согласно принятым там нормам, должно было быть 12 лет.

То, что Хельме считал этого человека ребенком, по словам старшего прокурора Андры Сильд, доказывает в том числе его первое сообщение: «Здравствуй! Что привело сюда такую маленькую девочку?» В течение следующих двух месяцев велась беседа, в которой Хельме неоднократно говорил о нормальности секса с детьми, о своем опыте с десятилетним и восьмилетним и узнавал об опыте собеседницы.