Пеэтер Хельме об обвинении: я не сделал ни одного непристойного предложения

В понедельник, 31 августа, в Харьюском уездном суде продолжилось заседание по делу бывшего ведущего Vikerraadio и писателя Пеэтера Хельме, обвиняемого в умышленном сексуальном домогательстве к ребенку младше 14 лет. После заседания Хельме сказал журналистам, что не сделал несовершеннолетнему ни одного непристойного предложения, пишет Postimees.
«Я никому, ни несовершеннолетним, ни взрослым, не сделал ни одного непристойного предложения, никого никуда не звал, ни с кем нигде не встречался, никого не видел. И что самое важное — я не говорил ни с одним несовершеннолетним, и это прекрасно выходит из тех материалов, которые есть в вашем распоряжении», - прокомментировал Хельме обвинения.
В понедельник было прекращено изучение доказательств, так как суду остался непонятен принцип работы интернет-чата Armastussaal. Ранее в качестве свидетеля дослушали показания создателя Armastusesaal Ярмо Кинда, который рассказал, как в 1999 году создал интернет-чат. По его словам, в определенных случаях пользователей, которые нарушают правила Armastusesaal, могут удалить из интернет-чата, но по факту невозможно проверить, сидят на сайте только взрослые или и несовершеннолетние и ведут ли они между собой запрещенные разговоры.
Когда суд попросил создателя Armastusesaal показать, как зайти в чат и каким образом отображаются имена пользователей, Хельме рассмеялся, на что судья Мерле Партс сделала ему замечание. «Шутка вспомнилась», - оправдал подсудимый свой смех.
Согласно обвинению, Пеэтер Хельме в интернет-чате Armastusesaal использовал ник m41tln. Эту на первый взгляд бессмысленную и случайную комбинацию символов Хельме выбрал сознательно для того, чтобы охарактеризовать себя: мужчина, 41 год, живет в Таллинне. Подобный способ представления себя там является обычным делом: достаточно много, чтобы у других была информация для выбора потенциального собеседника, и достаточно мало, чтобы все-таки сохранять анонимность.
В Armastusesaal часто с помощью реальных данных в именах пользователей можно выбрать среди участников того, с кем хотите пообщаться наедине. 8 октября 41-летний Хельме обратился к человеку с ником Marleen12, которому, согласно принятым там нормам, должно было быть 12 лет.
То, что Хельме считал этого человека ребенком, по словам старшего прокурора Андры Сильд, доказывает в том числе его первое сообщение: «Здравствуй! Что привело сюда такую маленькую девочку?» В течение следующих двух месяцев велась беседа, в которой Хельме неоднократно говорил о нормальности секса с детьми, о своем опыте с десятилетним и восьмилетним и узнавал об опыте собеседницы.
По словам старшего прокурора, это, по сути, сексуальное домогательство несовершеннолетнего, за что людей уже ранее признавали виновными в суде. По словам Хельме, в его переписке не было попыток соблазнения. «Был только обобщенный разговор на тему секса», - пояснил он.