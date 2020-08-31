Прибывающие в Эстонию могут сдать тест на коронавирус в аэропорту или порту

Начиная с 1 сентября прибывающие из стран с высоким риском заражения в Эстонию могут пройти тест на коронавирус в аэропорту и морском порту, чтобы уменьшить срок обязательного двухнедельного карантина.
Для жителей Эстонии тестирование бесплатно, иностранцы же могут на месте оплатить услугу банковском картой, сообщает Департамент здоровья.
Тест можно сделать в терминалах A и D Таллиннского порта для тех, кто прибывает без транспортного средства. На месте помогут медики центра Confido, а в Таллиннского аэропорту во временном пункте Qvalitas можно сделать тест при наличии направления, его оформляют на месте. Оформление направления и сдача анализ занимает примерно пять минут, в порту и аэропорту людей тестируют в живой очереди. Пункты для тестирования открыты до прибытия последнего судна и самолета.
Те, кто прибывает наземных транспортом, могут забронировать время для теста. Для этого SYNLAB и Medicum откроют отдельную телефонную линию. Пройти тестирование можно в общественных местах для тестирования по всей Эстонии — Таллинне, Тарту, Пярну, Нарве, Кохтла-Ярве, Вильянди, Пайде, Раквере, Курессааре и Кярдла. Список мест можно найти здесь.
В Эстонии в первую очередь тестируются люди с симптомами COVID-19. Обычно очередь на тестирование составляет 1-2 дня, поэтому следует забронировать время заранее, если известна дата прибытия в Эстонию.
Иностранцы могут сдать коронатест за деньги, чтобы сократить срок карантина. Для бронирования времени желающим следует позвонить по телефонам поставщиков данной услуги.
До получения результата теста человек должен находиться в полной самоизоляции. Об отрицательном результате анализа человеку сообщат путем текстового сообщения, в случае положительного результата — позвонят. Также результат анализа виден в системе digilugu.ee
В случае отрицательного результата анализа первые семь дней следует все же соблюдать частичную самоизоляцию, допускаются походы на работу и в магазин, но нужно избегать контактов с людьми, кроме случаев, когда это необходимо. Такж, посещая рабочее место, нужно соблюдать дистанцию с другими людьми.
Не ранее чем через семь дней после первого теста, нужно сдать второй тест, и если результат тоже окажется отрицательным, то можно вернуться к обычному образу жизни.
Государством с повышенным риском заражения считается страна, где на 100 000 жителей приходится 16 зараженных или больше. Каждую пятницу Министерство иностранных дел обновляет список таких стран. Информацию можно найти здесь.