Вт, 1.09.2020
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Борис Тух

Фото ⟩ Прибывающие в Эстонию могут сдать тест на коронавирус в аэропорту или в порту

Начиная с 1 сентября прибывающие из стран с высоким риском заражения в Эстонию могут пройти тест на коронавирус в аэропорту и морском порту, чтобы уменьшить срок обязательного двухнедельного карантина. 

Для жителей Эстонии тестирование бесплатно, иностранцы же могут на месте оплатить услугу банковской картой, сообщает Департамент здоровья.

Тест можно сделать в терминалах A и D Таллиннского порта для тех, кто прибывает без транспортного средства. На месте помогут медики центра Confido, а в Таллиннского аэропорту во временном пункте Qvalitas можно сделать тест при наличии направления, его оформляют на месте. Оформление направления и сдача анализ занимает примерно пять минут, в порту и аэропорту людей тестируют в порядке живой очереди. Пункты для тестирования открыты до прибытия последнего судна и самолета.

Те, кто прибывает наземных транспортом, могут забронировать время для теста. Для этого SYNLAB и Medicum откроют отдельную телефонную линию. Пройти тестирование можно в общественных местах для тестирования по всей Эстонии — Таллинне, Тарту, Пярну, Нарве, Кохтла-Ярве, Вильянди, Пайде, Раквере, Курессааре и Кярдла. Список мест можно найти здесь.

В Эстонии в первую очередь тестируются люди с симптомами COVID-19. Обычно очередь на тестирование составляет 1-2 дня, поэтому следует забронировать время заранее, если известна дата прибытия в Эстонию. 

Иностранцы могут сдать коронатест за деньги, чтобы сократить срок карантина. Для бронирования времени желающим следует позвонить по телефонам поставщиков данной услуги.

До получения результата теста человек должен находиться в полной самоизоляции. Об отрицательном результате анализа человеку сообщат путем текстового сообщения, в случае положительного результата — позвонят. Также результат анализа виден в системе digilugu.ee

В случае отрицательного результата анализа первые семь дней следует все же соблюдать частичную самоизоляцию, допускаются походы на работу и в магазин, но нужно избегать контактов с людьми, кроме случаев, когда это необходимо. Такж, посещая рабочее место, нужно соблюдать дистанцию с другими людьми.

Не ранее чем через семь дней после первого теста, нужно сдать второй тест, и если результат тоже окажется отрицательным, то можно вернуться к обычному образу жизни.

Государством с повышенным риском заражения считается страна, где на 100 000 жителей приходится 16 зараженных или больше. Каждую пятницу Министерство иностранных дел обновляет список таких стран. Информацию можно найти здесь.

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