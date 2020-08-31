Дональд Трамп назвал единственный способ остановить беспорядки в США

Трамп указал, что беспорядки происходят именно в тех городах, где мэрами являются представители Демократической партии.

«Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, управляемых демократами, — это сила!» — заявил он.

Президент также раскритиковал мэра-демократа Портленда Теда Уилера за бездействие во время беспорядков в его городе. «Ничего не делающий мэр Портленда, демократ, наблюдающий за масштабной гибелью и разрушением своего города, <...> считает, что эта беззаконная ситуация должна продолжаться вечно. Неправильно!» — написал Трамп, окрестив Уилера «сумасшедшим» и «леворадикальным».

По словам американского лидера, жители Портленда и других городов США желают «закона и порядка», которые не могут им обеспечить руководители — сторонники Демократической партии.