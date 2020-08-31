Пн, 31.08.2020
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Петер Зашев
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  • Открытие первого в Эстонии автомата по продаже почтовых марок перенесено

Открытие первого в Эстонии автомата по продаже почтовых марок перенесено

Марку можно будет купить не только на почте.

ФОТО: Pressimaterjalid

Изначально открытие автомата по продаже эстонских почтовых марок планировалось 1 сентября, но оно состоится позже из-за связанных с коронавирусом ограничений, пишет Rus.ERR.

Автомат по продаже почтовых марок должен был открыться 1 сентября в атриуме торгового центра "Юлемисте", однако из-за связанных с коронавирусом ограничений производитель автомата не смог приехать в Эстонию и окончательно настроить машину.

Новая дата открытия автомата пока неизвестна.

Планируется, что в автомате можно будет купить марки с четырьмя разными изображениями. В рождественский период в продажу также поступит праздничная марка.

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