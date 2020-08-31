Открытие первого в Эстонии автомата по продаже почтовых марок перенесено

Изначально открытие автомата по продаже эстонских почтовых марок планировалось 1 сентября, но оно состоится позже из-за связанных с коронавирусом ограничений, пишет Rus.ERR.
Автомат по продаже почтовых марок должен был открыться 1 сентября в атриуме торгового центра "Юлемисте", однако из-за связанных с коронавирусом ограничений производитель автомата не смог приехать в Эстонию и окончательно настроить машину.
Новая дата открытия автомата пока неизвестна.
Планируется, что в автомате можно будет купить марки с четырьмя разными изображениями. В рождественский период в продажу также поступит праздничная марка.