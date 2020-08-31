Кальюлайд: от финансирования науки зависит наше благополучие

«Я хочу вместе со вступающим сегодня в должность ректором Тийтом Ландом, всеми остальными ректорами и всей научной общественностью в дальнейшем выступать за то, чтобы наше общество лучше осознавало механизмы возникновения благополучия в развитом социуме, которое при нашем уровне жизни не может дальше развиваться без существенного увеличения финансирования науки», - заявила президент.

Соглашение о науке подписали почти все партии Эстонии, но оно до сих пор не выполнено, что в свою очередь, по оценке президента, означает, что способность Эстонии привлекать европейское финансирование науки может снизиться. «Если в собственном кошельке пусто, нельзя долго рассчитывать на то, что наша находящаяся сейчас в очень хорошем состоянии научная инфраструктура, которую во многом оплатил налогоплательщик ЕС, сможет восприниматься как аргумент. Она не сможет, потому что главный аргумент — интеллектуальное достояние, то есть ученый — может исчезнуть где-то в международной среде, возможно, храня надежду, что на любимой родине времена изменятся и появится причина вернуться», - сказала президент.

Президент сказала также, что рынок труда все лучше понимает, что сейчас серьезная нехватка инженеров и спрос превышает предложение. «Хотя интернационализация важна для университетов и сама по себе — иначе исчезнут важные пункты и места в важных рейтингах, как мы все отлично знаем — ни один университет не действует на основании рейтингов, а в соответствии с социальным заказом. Если для общества не будет важным привлекать умных людей даже из-за границы, у университета пропадет мотивация заниматься этим», - сказала Кальюлайд.

Поэтому, по словам президента, технический университет особенно важен для Эстонии. «Здесь приобретают навыки все те люди, которые отвечают за функционирование нашей искусственной среды в самом широком смысле: за то, чтобы дома стояли, мосты долго держались, все ИТ-системы работали эффективно и энергоэкономно, а Эстония стала климатически нейтральной, не утратив привычной потребителю надежности снабжения, и так далее».