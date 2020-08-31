В связи с новыми случаями заражения коронавирусом разыскиваются посетители трактира

Старейшина Люганузе Андреа Эйхе сказал Postimees, что по просьбе Департамента здоровья они сделали соответствующий призыв. «Департамент здоровья попросил нас разместить такое сообщение. Видимо, они проверяют какие-то факты», - сказал Эйхе.

Департамент здоровья разъяснил, что людей ищут потому, что к настоящему моменту заболели два сотрудника и один посетитель трактира «Сонда».

Head vallakodanikud, palume kiiresti reageerida! Kõik kes viibisid 21.08.2020 Sonda Kõrtsis, palun andke endast teada... Опубликовано Lüganuse vald Понедельник, 31 августа 2020 г.

«Мы определили источник заражения — вирус распространил прибывший из-за Великобритании человек. Поэтому заболевшие в трактире «Сонда» относятся к так называемой «Великобританской» вспышке. Призыв сделан для установления близких контактов», - пояснил советник по прессе Департамента здоровья Симмо Саар.

Трактир «Сонда». ФОТО: Eero Vabamaegi/

Под наблюдением Идаского регионального отделения Департамента здоровья более 700 человек, из них заболело более 90.