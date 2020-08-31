ФОТО ⟩ Будущее журналистики – это они! Rus.Postimees и SSE Riga провели Летнюю школу для молодежи

Неделя перед новым учебным годом для участников проекта выдалась крайне насыщенной. Многие из них признавались, что порядком устали от э-обучения и уроков «на удаленке», и рады были принять участие в проекте, который нацелен на практические знания и проходит живьем. Заявок на участие пришло почти в четыре раза больше, чем было мест. Обучение в Летней школе журналистики прошли 19 русскоязычных таллиннских школьников в возрасте от 14 до 17 лет.

Обучение в Летней школе провели известные профессиональные журналисты и преподаватели из Эстонии, Латвии и России. Неделя стартовала с изучения жанров печатных журналистских текстов и лекции главного редактора Rus.Postimees Олеси Лагашиной. Второй день был посвящен проверке достоверности фактов – в журналистике и повседневной жизни, инструментам и приемам из этой сферы участников обучила Ника Алексеева, исследователь цифрового пространства в DFRLab (Латвия). Третий блок программы охватил тематику телевидения и создания видео-форматов: практический мастер-класс провела Евгения Волохонская, журналист и редактор программ ETV+.

Отдельная часть проекта была отдана теме медиа как бизнеса. Кирилл Артеменко, сооснователь и директор петербургского издания «Бумага» (paperpaper.ru) присоединился к проекту онлайн и рассказал о своем пути: «От медиа-стартапа с нулевым бюджетом до независимого медиа». Вторая часть дня и семинар Юлии Родиной, руководителя маркетинговых проектов русскоязычных брендов медиаконцерна Postimees Grupp и координатора проекта Летней школы, охватили несколько тем: «Журналистика VS пиар», «Маркетинг в медиа». Также участники в командах создать питчи собственных новых изданий.

Участники Школы из первых рук узнали о том, как создаются медиа, о профессии журналиста и сами попробовали себя в этой роли. В последний день Летней школы они побывали в редакции Rus.Postimees на еженедельной планерке редакции, а также представили свои журналистские материалы, которые самостоятельно создали за время обучения. Разброс тем был крайне широк: психологическое состояние школьников, меняющих класс или школу; рассказ о живущем в Эстонии изобретателе необычных автомобилей; влияние коронакризиса на предпочтения людей в области недвижимости; интервью с архитектором Горхолла; самокаты как новые и опасные участники движения; обучение в Эстонии и за границей; русскоязычные дети в эстонских школах и многое другое. Многие из материалов будут опубликованы в рубрике Generation P.

В финале проекта участники получили дипломы: церемония награждения прошла на приеме в посольстве Швеции, которое поддерживает проект. Также на прием были приглашены выпускники проекта 2017-2019 годов. Они нашли себя в разных сферах, многие – в медиа, поступили в вузы на специальности, связанные с журналистикой, рекламой, кино и дизайном, прошли стажировку в СМИ Эстонии или уже работают журналистами.

Проект «Летняя школа журналистики» проходит уже в четвертый раз. Цель Летней школы журналистики – дать новые знания и вдохновить будущих русскоязычных журналистов в Эстонии. Воплощение программы стало возможным благодаря поддержке и финансированию со стороны Шведского института и Посольства Швеции в Эстонии.